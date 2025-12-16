ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την σημερινή κινητοποίηση της ΚΕΔΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στο aftodioikisi.gr για την σημερινή κινητοποίηση της ΚΕΔΕ:

“Ζητούμε την εφαρμογή του αρ. 102 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο το Κράτος υποχρεώνεται να εξασφαλίσει στους ΟΤΑ «οικονομική αυτοτέλεια». Ως εφαρμοστικός νόμος, ο «Καλλικράτης» (ν. 3852/2010) κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς ωστόσο το σχετικό άρθρο (259) να εφαρμοστεί ποτέ.

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που υπολογίζει η ΚΕΔΕ ότι δικαιούνται οι Δήμοι βρίσκεται στην μικρή (11.3%) συμμετοχή του ΕΝΦΙΑ στους ΚΑΠ, έναντι του 50% του τότε ΦΑΠ που προνοούσε ο «Καλλικράτης» στα 2010.

Ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης των Δήμων, και μάλιστα υπό μορφή αμιγώς «μεταβιβαστικών πληρωμών» (κρατικών εμβασμάτων), δεν θα λύσει τα εξίσου σοβαρά ζητήματα, που εμποδίζουν τους Δήμους να αποδώσουν, ζητήματα διαρθρωτικά τα οποία αφορούν στη φυσιογνωμία του Δημόσιου Τομέα στον 21ο αιώνα και βρίσκονται στη ρίζα της κρίσης που περνάει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Υπάρχει μια ειλικρινής συζήτηση την οποία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στο διηνεκές.”

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
