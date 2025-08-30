Άνετα το «2 στα 2» η Εθνική Μπάσκετ, 69-96 την Κύπρο

Όλα κύλησαν ήρεμα και… ιδανικά για την Εθνική Ομάδα μπάσκετ στο σημερινό παιχνίδι με την Κύπρο, και μέσα σε εξαιρετικό κλίμα επικράτησε με 69-96 διπλασιάζοντας τις νίκες της στο Ευρωμπάσκετ.
Η Κύπρος ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε να προβάλει αντίσταση στην Ελλάδα, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει την ευχέρεια να κάνει διαχείριση στο ρόστερ, καθώς δεν έπαιξε καθόλου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ λίγο χρόνο πήραν οι υπόλοιποι βασικοί.
Ωστόσο δόθηκε χρόνους στους υπόλοιπους διεθνείς, με το νικηφόρο αποτέλεσμα να έρχεται πολύ εύκολα και το μυαλό όλων να είναι στην αυριανή πιο απαιτητική μάχη με την Γεωργία με τζάμπολ στις 15:00.
Πάντως οι Κύπριοι κέρδισαν το χειροκρότημα με τη μαχητικότητά τους, με τα παιδιά του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να ζουν το όνειρό τους παίζοντας απέναντι στην Εθνική Ελλάδας.
Οι Ντίνος Μήτογλου (με 18 πόντους) και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (18 πόντοι και 2 ασίστ) ήταν οι πρώτοι σκόρερς για την Εθνική Ομάδα, με το «κέρδος» της «γαλανόλευκης» να είναι η σπουδαία εμφάνιση του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο «Σάμο» χρησιμοποιήθηκε και στο «4» και στο «5» και είχε μια γεμάτη παρουσία με 12 πόντους (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από εκεί και πέρα, ορεξάτος ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (14 πόντοι), με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Κατσίβελη να μετρούν 5 ασίστ έκαστος.
Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69
ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 16 (2/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πασσιαλής 2, Μιχαήλ 3 (1), Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου 2, Γιουνγκ 7 (1), Γιανναράς, Κουμής 2, Τίγκας 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Γουίλις 15 (5/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Στυλιανού 7 (1/7 τρίποντα)
ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 18 (2/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Λαρεντζάκης 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 7 (1), Σλούκς 2, Καλαϊτζάκης 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 7 (2/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σαμοντούροβ 12 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 2 (0/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές)
