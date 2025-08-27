ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δεύτερος στη Ζυρίχη ο Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα – Σε κακή μέρα ο Τεντόγλου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Ελληνας αθλητής κατέλαβε τη 2η θέση στον τελικό του Diamond League.

Την καλύτερή εμφάνισή της καριέρας του σε τελικό Diamond League ισοφάρισε στο φινάλε της… διαμαντένιας σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ της Ζυρίχης, στον υπαίθριο χώρο Σεχσελάουτενπλατς, συνδυάζοντας την εμφάνισή του με μια ντουζίνα άλματα πάνω από τα έξι μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν, όπως και πέρυσι, δεύτερος πίσω από τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις με άλμα στα 6.00, ενώ απέτυχε τρεις φορές στα 6.10. Πλέον, ο Καραλής έχει στο ενεργητικό του έντεκα αγώνες με +6.00 μ. μέσα στο 2025 και δώδεκα συνολικά. Νικητής με 6.00, αλλά καλύτερες προσπάθειες ήταν ο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ αγνόησε το εναρκτήριο ύψος (5.50) και ξεκίνησε με αποτυχημένη στα 5.65, αλλά δεν άργησε να βρει ρυθμό και να περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε το 5.80, ύψος που «καθάρισε» εύκολα και ο Μόντο Ντουπλάντις, κι έτσι στα 5.90 έμειναν οι δυο τους μαζί με τον Σαμ Κέντρικς, ο οποίος πέρασε τα 5.80 με την τρίτη και μπόλικη εύνοια της τύχης. Με 5.65 ολοκλήρωσαν ο Ολλανδός Μένο Φλόον και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ενώ ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί είχε τρεις αποτυχημένες σε αυτό το ύψος.

Στα 5.90 ο Μανόλο είχε άλλη μια από τις συνηθισμένες πτήσεις του, που κάνουν αυτά τα επίπεδα να μοιάζουν τόσο εύκολα γι’ αυτόν. Λίγο μετά τον μιμήθηκε και ο Ντουπλάντις, ενώ ο Κέντρικς ρίχνοντας τον πήχη, άφησε τις άλλες δύο προσπάθειες για τα 6.00. Εκεί, ο Αμερικανός έκανε μόνο μία άκυρη και ολοκλήρωσε τον αγώνα του, την ώρα που και ο Καραλής αποτύγχανε, ενώ ο Σουηδός ξεπερνούσε με την πρώτη.

Ο Καραλής απέτυχε και με το δεύτερο άλμα του, αλλά με το τρίτο πέρασε, εν μέσω αποθέωσης από το κοινό, πάνω από τον πήχη, που έμεινε στη θέση του, μολονότι τον χτύπησε με το στήθος του. Τα 6.10 αποδείχτηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Καραλή στις δύο πρώτες προσπάθειες, την ώρα που και ο Ντουπλάντις αποτύγχανε τις δύο πρώτες φορές που επιχείρησε, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μια ιστορική νίκη στον Μανόλο. Το τρίτο άλμα του πρωταθλητή μας ήταν καλύτερο, αλλά όχι έγκυρο κι έτσι το διαμάντι κατέληξε στον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν, ο οποίος επίσης έχασε και το τρίτο άλμα στα 6.10.

Έκτος ο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε μακριά από τον καλό του εαυτό στη Ζυρίχη. Με καλύτερο άλμα μόλις 7.66μ., κατέλαβε την 6η θέση ενώ έκανε και τρεις άκυρες προσπάθειες.

Νικητής ο Εχάμερ από την Ελβετία με άλμα στα 8.32μ άφησε 2ο τον Φουρλάνι με 8.30μ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ηττήθηκε στην Κροατία...

0
Η Ριέκα επικράτησε του κακού ΠΑΟΚ με 1-0 στην...

Γλυκόπικρη γεύση για την Ελλάδα: Μείωσε με...

0
Γλυκόπικρη γεύση στη βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα....

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ηττήθηκε στην Κροατία...

0
Η Ριέκα επικράτησε του κακού ΠΑΟΚ με 1-0 στην...

Γλυκόπικρη γεύση για την Ελλάδα: Μείωσε με...

0
Γλυκόπικρη γεύση στη βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα....
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ηττήθηκε στην Κροατία και τώρα… τρέχει (vid)
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΔΕΠΥ: Aπό ποιους κινδύνους γλιτώνουν όσοι ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς η σωστή φαρμακευτική αγωγή μπορεί να αλλάξει ριζικά...

Υδρογονάνθρακες: Καθοριστική η 10η Σεπτεμβρίου για τον διεθνή διαγωνισμό – Συγκρατημένη αισιοδοξία από Παπασταύρου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η διαδικασία του διαγωνισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο...

Επείγουσα ερώτηση Αποστολάκη: Στήριξη στους κτηνοτρόφους της Κρήτης για ζωοτροφές και επιβίωση εκμεταλλεύσεων

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, κατέθεσε ερώτηση στη...

Στα «ύψη» οι τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2%...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST