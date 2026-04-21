Ιταλία: Σκάνδαλο με κύκλωμα πολυτελών συνοδών και ποδοσφαιριστές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η υπόθεση αφορά διοργάνωση «πάρτι» σε γνωστά μαγαζιά στο Μιλάνο, στα οποία συμμετείχαν περίπου 70 ποδοσφαιριστές μεγάλων ομάδων, ιερόδουλες και επιχειρηματίες.

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν στο Μιλάνο, για την υπόθεση που αφορά διοργάνωση «πάρτι» σε γνωστά μαγαζιά της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες είχαν στήσει και εκμεταλλεύονταν δίκτυο με ιερόδουλες και στους πελάτες τους συμπεριλαμβάνονταν επιχειρηματίες, αλλά παίκτες του ιταλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Η έρευνα οδήγησε στην κατάσχεση χρηματικού ποσού που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο ιταλικός τύπος γράφει σήμερα ότι, συνολικά, στα συγκεκριμένα πάρτι πήραν μέρος περίπου εβδομήντα παίκτες από ομάδες όπως Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους, Σασουόλο και Βερόνα.

Όπως φέρεται να προκύπτει από μαρτυρίες γυναικών, κάποιοι από αυτούς είχαν μαζί τους και σεξουαλικές επαφές. Αγόραζαν ένα «πακέτο» το οποίο περιλάμβανε βραδιά σε γνωστό μαγαζί, σεξουαλική συνεύρεση και μπαλόνια με το λεγόμενο «ιλαρυντικό αέριο», το οποίο περιέχει υποξείδιο του αζώτου. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι ποδοσφαιριστές φέρονται να έκαναν χρήση της συγκεκριμένης ουσίας και λόγω του ότι δεν ανιχνεύεται από τα τεστ κατά του ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές (τα ονόματα των οποίων παραμένουν δεν αποκαλύφθηκαν) δεν διέπραξαν αδικήματα και, κατά συνέπεια, δεν διεξάγεται έρευνα σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εκμετάλλευση της πορνείας. Βάσει τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, η συγκεκριμένη, παράνομη δραστηριότητα συνεχίσθηκε και κατά την διάρκεια του «λοκνταόυν» που είχε επιβληθεί λόγω κορονοϊού, ενώ μια από τις νεαρές γυναίκες που εκμεταλλευόταν το κύκλωμα, φέρεται να έμεινε έγκυος.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΠΗΓΗ: http://ertnews.gr

Ένας χρόνος από τον θάνατο του πάπα...

0
Πλήθος πιστών στον τάφο. Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο...

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση...

0
Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι...

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

Popular

More like this
Related

Ηλικιωμένοι σε ΚΑΠΗ της Κρήτης παράγουν μετάξι (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρωτοποριακή βιωματική εμπειρία για την κοινότητα στο ΚΑΠΗ του...

Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της...

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

ΠΚ team ΠΚ team -
9 συνήθειες για σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο. Η μακροχρόνια...

Η AEGEAN προχωρά σε νέα συνεργασία με την Air China για πτήσεις κοινού κωδικού

ΠΚ team ΠΚ team -
Η AEGEAN ενισχύει την παρουσία της στην κινεζική αγορά...

