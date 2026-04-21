Ένας χρόνος από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου

Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου και προσκυνητές τίμησαν τη μνήμη του στον τάφο του στη Ρώμη, ενώ ο διάδοχός του, Πάπας Λέων ΙΔ΄, μίλησε για την προσφορά του εκλιπόντος ποντίφικα.
Στην πρώτη επέτειο από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, πλήθος προσκυνητών συγκεντρώθηκε σήμερα στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε στη Ρώμη, για να προσευχηθεί και να τιμήσει τη μνήμη του ποντίφικα. Ο διάδοχός του, πάπας Λέων ΙΔ΄, απέτισε φόρο τιμής χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άνθρωπο που «έδωσε τόσα πολλά».
Η Λάουρα Τονέλι, 69 ετών από την Ιταλία, προσευχήθηκε συγκινημένη μπροστά στον μαρμάρινο τάφο που φέρει απλώς την επιγραφή «Franciscus». Όπως ανέφερε, «δεν είναι θλίψη, είναι ευγνωμοσύνη για όλα όσα έκανε για εμένα και την οικογένειά μου… Σαν πατέρας που σε διορθώνει χωρίς ποτέ να σε κρίνει».
Ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος καθοδήγησε 1,4 δισ. Καθολικούς επί 12 χρόνια, πέθανε στις 21 Απριλίου 2025, σε ηλικία 88 ετών. Η δημοτικότητά του παραμένει ισχυρή, με τις ουρές στη Βασιλική να παρατείνονται καθημερινά, καθώς πιστοί και επισκέπτες συρρέουν για να τον τιμήσουν.
Σήμερα, η αναμονή ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Προσκυνητές γονάτιζαν μπροστά στον τάφο, ενώ τα μπουκέτα με λουλούδια πολλαπλασιάζονταν δίπλα στο λευκό τριαντάφυλλο που τοποθετούν καθημερινά οι εργαζόμενοι του ναού.
Η Καρολίνα Αλμπέρι, 49 ετών από την Αργεντινή, παρέτεινε τη διαμονή της στη Ρώμη για να παρευρεθεί στην επέτειο. «Ζει μέσα μας. Είναι ένα ον που μας άνοιξε έναν δρόμο, μας έδειξε έναν δρόμο. Με κατανόηση, με γενναιοδωρία, με ψυχικό σθένος. Θα ήθελα να ερχόμουν εδώ και να τον έβρισκα ζωντανό», δήλωσε, σημειώνοντας ότι αισθάνεται πιο κοντά στον συμπατριώτη της παρά στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄.
Ο Φραγκίσκος πέθανε έναν μήνα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε επί 38 ημέρες για διπλή πνευμονία. Εμφανίστηκε για τελευταία φορά ενώπιον του πλήθους στο Βατικανό την Κυριακή του Πάσχα και απεβίωσε την επόμενη ημέρα. Ήταν ο πρώτος πάπας εδώ και έναν αιώνα που ενταφιάστηκε εκτός της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.
Αργότερα το βράδυ, προγραμματίζεται λειτουργία στη μνήμη του στη Σάντα Μαρία Ματζόρε. Ο πάπας Λέων, που τον διαδέχθηκε τον Μάιο του 2025, προσευχήθηκε σήμερα για εκείνον κατά την επίσκεψή του στην Ισημερινή Γουινέα, τελευταίο σταθμό της αφρικανικής περιοδείας του. «Σε αυτήν την πρώτη επέτειο από τον θάνατό του, θέλω να τιμήσω τον πάπα Φραγκίσκο που έδωσε τόσα πολλά στην Εκκλησία με τη ζωή του, τη μαρτυρία του, τα λόγια και τις πράξεις του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τόνισε ότι ο Φραγκίσκος άγγιξε «τόσο τους πιστούς όσο και εκείνους που δεν πιστεύουν», υπενθυμίζοντας «τη σημασία της ειρήνης και την ευθύνη που φέρουμε απέναντι στους άλλους», όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές εντάσεις
Η επέτειος συμπίπτει με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα, με αφορμή τις εκκλήσεις του τελευταίου για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το Σάββατο, ο πάπας επιχείρησε να αποκλιμακώσει την ένταση, διευκρινίζοντας ότι η ομιλία του για τους «τυράννους» στο Καμερούν είχε γραφτεί πριν από τις δηλώσεις του Τραμπ και δεν στόχευε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ