Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Ηττήθηκε στην Κροατία και τώρα… τρέχει (vid)

Η Ριέκα επικράτησε του κακού ΠΑΟΚ με 1-0 στην Κροατία και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ρίσκαρε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε «συντηρητικά» στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με τη Ριέκα στην Κροατία κι έτσι οι μαχητικοί Κροάτες επικράτησαν με 1-0 (39′ Μέναλο), παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι γηπεδούχοι – αν και κέρδισαν δικαίως- έδειξαν οτι δεν διαθέτουν δα και καμιά ομάδα… φόβητρο. Συνεπώς αν ο δικέφαλος παρουσιαστεί στοιχειωδώς καλύτερος στον επαναληπτικό, έχει αρκετή τύχη ανατρέψει το 1-0 και να πάρει εκείνος την πρόκριση.

Πώς παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ

Ο Λουτσέσκου κατέβασε 11άδα με τον Παβλένκα στο τέρμα, άμυνα με (από τα αριστερά προς τα δεξιά) Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι, κέντρο με Μεϊτέ και Οζντόεφ, Ιβάνουσετς πίσω από τον μοναδικό φορ Τσάλοφ και πτέρυγες με Κωνσταντέλια και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

νοικτό ματς, πιο απειλητική η Ριέκα

Παιχνίδι με αρκετά καλό ρυθμό είδαμε στο πρώτο μέρος, με τη Ριέκα ωστόσο να αναζητά το γκολ πιο επιτακτικά. Οι Κροάτες είχαν περισσότερα καλά διαστήματα από τον δικέφαλο, έφταναν σχετικά εύκολα στην περιοχή, του, ωστόσο είχαν μια μεγάλη ευκαιρία, αυτή του 7′ με ένα διαγώνιο σουτ του Φρουκ που «έβγαλε» σωτήρια ο Παβλένκα.

Μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο είχε και ο ΠΑΟΚ, με τον Ιβάνουσετς να «τραντάζει» με το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, το οριζόντιο δοκάρι, μετά από ωραίο στρώσιμο του Ζίβκοβιτς (20′).

Αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ και 1-0 οι Κροάτες

Όσο ο χρόνος κυλούσε η ομάδα του Λουτσέσκου γινόταν ολοένα και πιο ευάλωτη στη μεσοαμυντική λειτουργία της. Όχι οτι επέτρεπε στους γηπεδούχους να κάνουν σπουδαίες φάσεις (εξαίρεση ίσως η σωτήρια επέμβαση του Κεντζιόρα προ του Φρουκ που έβγαινε μόνος του τετ α τετ) αλλά τους άφηνε να πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην περιοχή του μετά το 25′-30′.