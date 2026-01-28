Ανησυχητικά στοιχεία για την αυτοκτονικότητα παιδιών – Νέα συνεργασία Υπουργείου Υγείας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς με το 33,5% των περιστατικών αφορούσαν κορίτσια 13 έως 15 ετών.
Την ανάπτυξη ευρύτερη συνεργασίας με σκοπό την ανταπόκριση και παρέμβαση στην αυξανόμενη τάση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία – και ειδικότερα στα ζητήματα αυτοκτονικότηταςκαι αυτοτραυματικών μη αυτοκτονικών συμπεριφορών ανακοίνωσαν σήμερα ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος και ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, σε κοινή Συνέντευξη Τύπου.
Παράλληλα ανακοινώθηκε η ένταξη του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο LifeLine International Network, ένα παγκόσμιο δίκτυο 39 οργανισμών σε 30 χώρες, που στοχεύει στην καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταπόκρισης σε κρίσεις, τη μείωση του κινδύνου αυτοκτονιών, τη διασφάλιση ότι η βοήθεια και η υποστήριξη είναι πάντα διαθέσιμη.
Η έναρξη λειτουργίας στην Ελλάδα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δύο νέων Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης: της 116016 Ευρωπαϊκής Γραμμής για την ενδοοικογενειακή Βία και της 116006 Ευρωπαϊκής Γραμμής για θύματα αξιόποινων πράξεων.
Ο Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε:
«Σήμερα είμαστε εδώ όλοι όσοι συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε περιστατικό παιδιού, εφήβου αλλά και ενήλικα που κινδυνεύει η ζωή του άμεσα, έχοντας εκφράσει αυτοκτονικότητα αλλά και και μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά. Είμαστε εδώ όχι για να παρουσιάσουμε τον ήδη τεράστιο μηχανισμό που έχουμε από κοινού αναπτύξει αλλά για να δούμε πως θα κινηθούμε για να ανταποκριθούμε στον αυξανόμενο αριθμό, καταρχάς των παιδιών, που εκφράζουν κίνδυνο ζωής με κάθε τρόπο. Η αμεσότητα και η πολυεπιστημονική προσέγγιση είναι το «κλειδί» για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί αλλά το κυριότερο όλων είναι η πρόληψη. Η πρόληψη που παραγνωρίζεται, που δεν προβάλλεται και τελικά που η έλλειψή της μας οδηγεί εδώ … στην αύξηση του αριθμού των συνανθρώπων μας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, του «Χαμόγελου» αλλά και του ΕΚΑΒ, του 112, της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, της Άμεσης Δράσης που μαζί δίνουμε μάχη για να σώσουμε κάθε παιδί που κινδυνεύει καθώς και τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας που είναι δίπλα μας, αντιλαμβανόμενος το έργο μας που προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει.
Κάνω έκκληση σε όλους, να επενδύσουμε στην πρόληψη. Να μάθουμε στα παιδιά μας να καλούν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, να στέλνουν μήνυμα στο Chat 1056 αλλά και στα socialmedia του Οργανισμού μας για να μοιραστούν το πρόβλημα, το αδιέξοδο που πιθανά νιώθουν, τον φόβο και όλα όσα τα δυσκολεύουν. Κάνω έκκληση στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους … επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί τη λύση, για να προλάβουμε.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει τη γνώση, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την άριστη συνεργασία με τις Αρχές και είναι στη διάθεση όλων, δωρεάν, καθημερινά, σε κάθε σημείο της Ελλάδας.»
Ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μπορεί και επιτυγχάνει τον συντονισμό των κρατικών φορέων και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο. Είναι σημαντικό ωστόσο να στηρίξουμε τον Οργανισμό να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν στους πολίτες, με πόρους κρατικούς. Έχουμε ξεκινήσει με τη χρηματοδότηση του Κέντρου Ημέρας παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών που λειτουργεί ο Οργανισμός και αναζητούμε τρόπους για να διευρύνουμε τη χρηματοδότηση και των άλλων σημαντικών υπηρεσιών του Οργανισμού που στοχεύουν και επιτυγχάνουν την ανταπόκριση στην αυξανόμενη τάση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία.»
Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Το χρονικό διάστημα 2021 – 2025:
–τα θέματα ψυχικής υγείας για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική.
–το 26,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας – περίπου 1 στις 4 – αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς.
–υποστηρίχθηκαν 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς
–Από το 2021 στο 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών.
Το 2025 διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13-15 ετών, σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας (33,5%).
Από το σύνολο των 764 περιπτώσεων, και συχνά έχοντας στη διάθεσή του ο Οργανισμός ελάχιστα στοιχεία, ζητήθηκε για τον εντοπισμό ατόμων σε κίνδυνο η συνδρομή:
-για 385 υποθέσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας
–για 67 υποθέσεις άλλων αρμόδιων αρχών και φορέων (Άμεση Δράση, Αστυνομικές Διευθύνσεις, ΕΚΑΒ, 112)
Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι κ.κ. Παναγιώτης Κουτσουμπέλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΑΒ, Ταξίαρχος Βασίλειος Μπερτάνος, Διευθυντής της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Ταξίαρχος Γαβράς Χρήστος, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και η κα. Σταυρούλα Μαλλίρη επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, εκπροσωπώντας τους 4 θεσμικούς φορείς που συνεργάζονται άριστα και διαχρονικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», και διαδραματίζουν καθοριστικό και κρίσιμο ρόλο στην άμεση παρέμβαση σε περιστατικά παιδιών και ενηλίκων, που εκφράζουν αυτοκτονικότητα και μη αυτοκτονική συμπεριφορά, δηλαδή αντιμετωπίζουν κίνδυνο ζωής.
