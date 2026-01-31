Διπλός ερευνητικός άξονας για την έκρηξη στη «Βιολάντα» – Σωληνώσεις, άδειες και ευθύνες υπηρεσιών στο επίκεντρο

Ενδελεχή έρευνα που στρέφεται σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες διέταξε η Εισαγγελία Τρικάλων – Στο μικροσκόπιο και η διάτρηση των σωληνώσεων καθώς και οι αιτίες που την προκάλεσαν

Οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα κινούνται σε δύο κύρια μέτωπα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως μεταδίδει το MEGA, ενδελεχή έρευνα που στρέφεται προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες διέταξε η Εισαγγελία Τρικάλων για τα όσα έγιναν στο εργοστάσιο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Συγκεκριμένα, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής θα κάνει φύλλο και φτερό όλους όσοι εμπλέκονται στην χορήγηση αδειών, στην πραγματοποίηση μελετών και ελέγχων για τη λειτουργία της επιχείρησης ώστε να διευκρινιστεί αν και τι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι όποιες ευθύνες αλλά και για το τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν.

Σε φωτογραφικό ντοκουμέντο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, διακρίνονται τέσσερις οπές, μέσω των οποίων το προπάνιο διείσδυσε και συσσωρεύτηκε στον χώρο.

Ερωτήματα για τις άδειες και τις ευθύνες

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν και από έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στις 13 Δεκεμβρίου 2019, έγινε αυτοψία στο εργοστάσιο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου δεν ήταν συμβατή με την κείμενη νομοθεσία. Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης. Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, την ίδια ημέρα, η Περιφέρεια απέρριψε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση των δεξαμενών.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια, το οποίο ενέκρινε την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οι αρχές καλούνται να διαπιστώσουν αν οι όροι αυτοί τηρήθηκαν και αν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Τα ερωτήματα για την ασφάλεια

Σύμφωνα με το σχέδιο πυρασφάλειας, στον χώρο του ισογείου –όπου βρίσκονταν οι πέντε εργαζόμενες– υπήρχαν ανιχνευτές αερίων πάνω από κάθε φούρνο. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, γιατί δεν λειτούργησαν. Οι αρχές εξετάζουν εάν οι συσκευές δεν είχαν συντηρηθεί.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στην πρόσφατη ασφαλτόστρωση γύρω από το εργοστάσιο, καθώς και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά την κακοκαιρία. Σ

Ο πρόεδρος αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, δήλωσε ότι τα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης μέχρι σήμερα. Στόχος των αρχών είναι να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα ευρήματα, καθώς οι εργασίες διεξάγονται με προσοχή λόγω της παρουσίας αερίων και του κινδύνου νέας ανάφλεξης ή έκρηξης.

Εμποτισμένο υπέδαφος με προπάνιο

Από τα έως τώρα δεδομένα, το υπέδαφος όπου περνούσαν οι αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο. Το υγρό αέριο, όταν βρίσκεται στο έδαφος, διατηρείται σε υγρή μορφή, αλλά σε επαφή με την ατμόσφαιρα στερεοποιείται, γεγονός που απαιτεί συνεχή επιτήρηση και σταδιακή διαβροχή του χώρου.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρεί από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, υπό την εποπτεία εισαγγελικών αρχών, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί με πλήρη διαφάνεια.

Άδειες, παραλείψεις και ευθύνες

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, από τις πρώτες αυτοψίες εντοπίστηκαν δύο δεξαμενές προπανίου εκτός του κτιρίου, με σωληνώσεις που περνούσαν κάτω από τον δρόμο και κατέληγαν στις εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι το έδαφος έχει εμποτιστεί με προπάνιο σε μήκος δεκάδων μέτρων, πιθανόν λόγω φθοράς των σωληνώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο φέρεται να ήταν αδήλωτο και μη καταγεγραμμένο. Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή εδώ και καιρό. Καθώς το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώθηκε στα χαμηλά στρώματα, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα που πιθανόν ανεφλέγη από ηλεκτρική πηγή.

Όλοι οι φάκελοι της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί. Οι αρχές εξετάζουν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και αν η λειτουργία του εργοστασίου συμμορφωνόταν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Προειδοποιήσεις εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι είχαν επανειλημμένα αναφέρει έντονη οσμή στον χώρο, η οποία αποδιδόταν σε προβλήματα αποχέτευσης και δεν ερευνήθηκε περαιτέρω. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η διαρροή προπανίου να υφίστατο για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την έκρηξη.

Την απόδοση ευθυνών ζητούν τα κόμματα

Η ΝΔ από την πλευρά της τονίζει πως αυτό που προέχει είναι η προσεκτική και νηφάλια αποτίμηση και έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία.

«Οι Αρχές, οι θεσμοί, με πρώτη τη δικαιοσύνη, θα πρέπει με ψυχραιμία και νηφαλιότητα να σκύψουμε πάνω και να γίνει πλήρη έρευνα σε βάθος, διεξοδικά, να μάθουμε τι έγινε. Το πολιτικό σύστημα να δει μέσα από την έρευνα μπορούμε να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο και να μειώσουμε τις πιθανότητας να μη δοθεί άλλη δυνατότητα να υπάρξουν τέτοιες παραβιάσεις που οδηγούν σε ένα τέτοιο γεγονός», είπε ο βουλευτής ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος.

«Σίγουρα πρέπει τα αίτια να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν υπεύθυνοι», σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη, προσθέτοντας πως παρατηρούνται προβλήματα με εργατικά ατυχήματα και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους.

«Φαίνεται ότι περίπου εδώ και 20 χρόνια, από το 2007 που υπεγράφη η μελέτη από τον νυν υπουργό κο Παπαστεργίου ως ελεύθερος επαγγελματίας και στην συνέχεια ο κος Αγοραστός το 2013, γίνονταν έλεγχοι – μη έλεγχοι. Εφόσον έρχεται το όνομά του στη δημοσιότητα, θα έπρεπε το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος να βγει από την Δευτέρα και να το γνωστοποιήσει. Το έκανε αφού αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

.