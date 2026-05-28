ΚΡΗΤΗ

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης και δια ζώσης Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το ΙΚΥ για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα EPALE

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης και δια ζώσης Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το ΙΚΥ για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα EPALE | 2 & 5 Ιουνίου 2026

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας EPALE, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης και δια ζώσης εκπαιδευτικό εργαστήριο στα Χανιά με στόχο την παρουσίαση της πλατφόρμας EPALE και την υποστήριξη φορέων στην υποβολή αιτήσεων Erasmus+.

Οι δράσεις απευθύνονται σε εκπροσώπους οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (VET).

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με:
• τη χρήση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EPALE
• τις δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας

• την υποβολή αιτήσεων Erasmus+ στις Βασικές Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2
• το νέο σχέδιο για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση (Upskilling & Re-skilling) του αγροτικού δυναμικού στη βιώσιμη γεωργία

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα
📅 Τρίτη 2 Ιουνίου 2026
🕚 11:00 – 13:00
📍 Online

Δια Ζώσης Εκπαιδευτική Ημερίδα
📅 Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
🕘 09:00 – 15:00
📍 Πολυτεχνείο Κρήτης, Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1), Χανιά

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την 1η Ιουνίου 2026 στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/sFGXZhkqpzEyQ2iz7

Για τη δια ζώσης εκδήλωση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2103726371

Team Πολ. Κρήτης
