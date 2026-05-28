Ευχές Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία.
Οι ημέρες των Πανελληνίων σηματοδοτούν την κορύφωση μιας μακράς προσπάθειας, με κόπο, αγωνία και προσωπικές θυσίες.

Το πιο σημαντικό εφόδιο τώρα είναι η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.
Πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή των νέων ανθρώπων, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, μπροστά τους ανοίγονται πολλές διαφορετικές πορείες και ευκαιρίες για να διεκδικήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους.

Καλή δύναμη εύχομαι στους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στέκονται δίπλα τους όλο αυτό το διάστημα.

Νικόλαος Καλογερής
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

