Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και το Σάββατο 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα:

«Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές της Γ΄ Λυκείου, που από αύριο θα διαγωνιστείτε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ως αποκορύφωμα μιας περιόδου γεμάτης προσπάθεια, διάβασμα και προσωπικές θυσίες.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό για τη μετέπειτα πορεία σας, αλλά όχι τον τελικό προορισμό. Είναι φυσικό να υπάρχει άγχος και αγωνία. Θέλω όμως να θυμάστε πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην πίστη στον εαυτό σας και στην προσπάθεια που καταβάλατε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Αύριο, να μπείτε στις αίθουσες των εξετάσεων με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και αισιοδοξία. Να εμπιστευτείτε τις γνώσεις και τις δυνατότητές σας. Η αξία σας δεν μετριέται από έναν βαθμό ούτε χωρά σε ένα γραπτό. Ο καθένας από εσάς έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, τα δικά του όνειρα και τη δική του θέση στο αύριο.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να θυμάστε ότι η ζωή θα σας δώσει πολλές ακόμη ευκαιρίες να διεκδικήσετε όσα αγαπάτε και να πετύχετε τους στόχους σας.

Θέλω επίσης να ευχηθώ καλή δύναμη στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, που στέκονται καθημερινά δίπλα σας ως πολύτιμο στήριγμα σε αυτή τη διαδρομή.

Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε περήφανοι για όλους εσάς, γιατί εσείς αποτελείτε την ελπίδα και το μέλλον του τόπου μας.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, υγεία και δύναμη. Να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό και να προχωρήσετε με πίστη στις δυνατότητές σας και στα όνειρά σας.

Η σκέψη και οι ευχές όλων μας σας συνοδεύουν!»