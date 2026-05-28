ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Τροποποίηση Προγράμματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

28 Μαΐου 2026

Κατόπιν της εις Επίσκοπον εκλογής και ενόψει της επικειμένης χειροτονίας του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Επισκόπου Ταμισού κ. Παναρέτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μεταβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να λάβει μέρος στην εν λόγω χειροτονία, κατά την προσεχή Κυριακή της Πεντηκοστής, 31ης Μαΐου 2026.

Ένεκεν τούτου, ακυρώνονται όλες οι λειτουργικές και άλλες παρουσίες του Σεβασμιωτάτου κατά το τριήμερο από το Ψυχοσάββατο, 30ή Μαΐου, έως και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου 2026.

Ο Σεβασμιώτατος θα επανακάμψει στην έδρα του το απόγευμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, 1ης Ιουνίου 2026, και ακολούθως θα αναχωρήσει, νωρίς το πρωί της Τρίτης, 2ας Ιουνίου 2026, συνοδεύοντας όμιλο προσκυνητών, για ιεραποδημία στην Ιερά Νήσο της Τήνου, από όπου θα επιστρέψει το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Ιουνίου 2026.

Τέλος, την Παρασκευή, 5η Ιουνίου 2026, ο Σεβασμιώτατος θα λάβει μέρος στις εργασίες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, στο Ηράκλειο, και, συν Θεώ, θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

