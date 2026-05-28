Σταύρος Αρναουτάκης: «Ιστορική επιταγή και παγκόσμιο χρέος η ανάδειξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων» Εορταστικές εκδηλώσεις στην Κνωσό

Στην Κνωσό συνεχίστηκαν την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ιστορική εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τη Διευθύντρια Rebecca Sweetman και τον Προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη. Παράλληλα, έγινε η επίσημη αποκάλυψη της πινακίδας της UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και ακολούθησε ξενάγηση των παρευρισκόμενων στον αρχαιολογικό χώρο. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Έλενα Κουντούρη.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στη διάρκεια του χαιρετισμού του, χαρακτήρισε το γεγονός ως διεθνή επιτυχία που επιβεβαιώνει την οικουμενική αξία του μινωικού πολιτισμού, αναβαθμίζοντας την ευθύνη της Κρήτης από τοπική υπόθεση σε ανοιχτό παγκόσμιο χρέος.

Υπογράμμισε τη στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας, η οποία επενδύει συστηματικά στις υποδομές θωράκισης, την ψηφιακή ανάδειξη και την προσβασιμότητα των μνημείων, εξασφαλίζοντας πόρους ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ευχαρίστησε θερμά για την εξαιρετική συνεργασία την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τους αυτοδιοικητικούς φορείς και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως μέσα από τη συλλογική δουλειά τα έξι μινωικά ανάκτορα καθίστανται παγκόσμιος φάρος για το αύριο.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, από την πλευρά της, εξήρε τη στενή συνεργασία του Υπουργείου με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία οδήγησε στη μεγάλη εθνική επιτυχία της 12ης Ιουλίου 2025.

Επεσήμανε πως τα μινωικά ανακτορικά κέντρα (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Ζάκρος, Ζώμινθος και Κυδωνία) αποτελούν το πλέον εμβληματικό στοιχείο της μινωικής ταυτότητας και σύμβολο μιας βαθιά ανθρωποκεντρικής και εξωστρεφούς κοινωνίας. Σημείωσε δε, ότι η διατήρηση της αυθεντικότητας αυτών των χώρων, σε συνδυασμό με την προστασία τους απέναντι στην κλιματική κρίση, αποτελεί κεντρικό πυλώνα του ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου που υλοποιείται.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα στις 18:00 στις Επάνω Αρχάνες, στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ. Εκεί, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στο πλαίσιο των απογευματινών δράσεων θα παρουσιαστούν:

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα από την Προϊσταμένη Μαρία Κασσωτάκη.

Το έργο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη από τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Φασουλά.

Οι προμελέτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών από τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρθένιο και τις αρχαιολόγους Βασιλική Συθιακάκη και Μαρία Κλάδου.

Η ημέρα θα κλείσει με μουσική εκδήλωση, ενώ τον συντονισμό της βραδιάς έχει η Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης Γεωργία Μηλάκη.