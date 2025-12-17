ΕΛΛΑΔΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άνοδος 20% στα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό στο 9μηνο του 2025

Ποιοι ήταν οι top προορισμοί.

Ο αριθμός των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% τους πρώτους 9 μήνες του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Visa.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι την ίδια περίοδο η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά 20%.

Η άνοδος στον αριθμό των ταξιδιωτών ήταν εντονότερη κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο), οπότε και υπερέβη το 20%, ενώ οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 25% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Πρώτοι οι ευρωπαϊκοί προορισμοί

Οι Έλληνες ταξιδιώτες φαίνεται να προτιμούν κυρίως τους προορισμούς εντός Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Visa, πάνω από το 80% των συνολικών διασυνοριακών δαπανών πραγματοποιούνται εντός του ΕΟΧ, ενώ οι πέντε προορισμοί που επισκέπτονται συχνότερα οι Έλληνες είναι: Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Τουρκία.

Όσον αφορά τους προορισμούς με τη μεγαλύτερη αύξηση ταξιδιωτών κατά το εννιάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025), η Αίγυπτος κατέγραψε πάνω από 80% αύξηση, ενώ η Ιαπωνία περίπου 70%. Ακολουθούν η Αλβανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σλοβενία.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι κορυφαίες πέντε κατηγορίες δαπανών για τους Έλληνες ήταν: εστιατόρια, τρόφιμα και παντοπωλεία, καταλύματα, ένδυση και αξεσουάρ και καταστήματα λιανικής. Οι κορυφαίοι πέντε προορισμοί σε σχέση με τις δαπάνες ήταν: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία.

Για ρούχα στην Ιταλία, για ψυχαγωγία στη Γαλλία οι περισσότερες δαπάνες των Ελλήνων

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Visa, στους πέντε κορυφαίους προορισμούς καταγράφονται διαφοροποιήσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Στην Ιταλία, το 20% των συνολικών δαπανών κατευθύνεται στην κατηγορία «ένδυση και αξεσουάρ», ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών (12%)

Στη Γερμανία, οι δαπάνες για τρόφιμα και παντοπωλεία ήταν περίπου διπλάσιες σε σχέση με τον μέσο όρο

Στη Γαλλία, οι καταναλωτές ξοδεύουν 3% περισσότερο από τον μέσο όρο στην ψυχαγωγία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αγορές σε πολυκαταστήματα εμφανίζονται αυξημένες κατά 4% σε σύγκριση με τον μέσο όρο

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Κάθε ταξίδι πρέπει να είναι απλό: ένα tap της κάρτας, ένα αξιόπιστο δίκτυο, παντού. Καθώς οι Έλληνες εξερευνούν περισσότερους προορισμούς, επενδύουμε μαζί με τράπεζες και εμπόρους για να φέρουμε σύγχρονες δυνατότητες: από tokenized checkout έως ανέπαφες συναλλαγές, σε κάθε σημείο της διαδρομής, οι πληρωμές να λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΚ team
ΠΚ team
Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

100 χρόνια ΟΦΗ: Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο για τα 100 χρόνια του...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση του συντονιστικού Νίκαιας εν όψει Σερρών

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να υλοποιηθούν τους πρώτους...

