Ύστατο χαίρε στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε με συγκίνηση την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιά, όπου και τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία.

Το μεγάλο λιμάνι της απέτισε φόρο τιμής, με το παρών να δίνουν Πειραιώτες και όχι μόνο, άνθρωποι από όλους τους κοινωνικούς χώρους, επώνυμοι και ανώνυμοι.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος και διάβασε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η Ειρήνη Μαρινάκη εργάσθη για την δικαιοσύνη και την αλήθεια.

Ο Πειραιάς έχει ζήσει την φιλογένεια και την φιλοστοργία της. Η μακαρία Ειρήνη ηγάπησε τον Θεό, την οικογένειά της, την Αγία Εκκλησία και κυρίως τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Γι’ αυτό και μεθοδεύει ότι ο Πανάγιος Θεός θα την κατατάξει εν χώρα δικαίων και ζώντων και Αγίων στη χώρα των Μακάρων».

Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε στο νεκροταφείο του Σχιστού, όπου και ετάφη, αφήνοντας πίσω της σημαντικό φιλανθρωπικό αποτύπωμα, τόσο στην κοινότητα όσο και την Εκκλησία.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Στο τελευταίο «αντίο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής ζωής, όπως ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου,

ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός

Αντώνης Σαμαράς με την σύζυγό του Γεωργία και ο Τζορτζ Τσούνης πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παρόντες ήταν ακόμη, οι βουλευτές της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης,

Γιώργος Βρεττάκος και Γιάννης Καλλιάνος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Παναγιώτης Δουδωνής και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Σημαντική ήταν και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και τον τέως δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη με τη σύζυγό του, Σία Κοσιώνη, να είναι παρόντες.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Από τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς ήταν εκεί μεταξύ άλλων ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσσιος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος,

ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η πρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου κα

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ισχυρό ήταν και το παρόν της επιχειρηματικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, από τον επιχειρηματικό κόσμο το «παρών» έδωσαν οι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Αγγελική Φράγκου, Μελίνα Τραυλού, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Γιώργος Περιστέρης,

Γιάννης Παπαλέκας, Δημήτρης Μπάκος, τα αδέλφια Χούρι, Μάριος Ηλιόπουλος, Γιάννης Κούστας, Θεόδωρος και Λευτέρης Βενιάμης, Λου Κολάκης, Κριστιάν Χατζημηνάς, Χάρης Καρώνης, Γιώργος Τανισκίδης, Βασίλης Αποστολόπουλος, Γιώργος Μαργαρώνης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, κι πολλοί άλλοι από τον εφοπλιστικό και τραπεζικό χώρο.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Εκεί ήταν και η οικογένεια του Ολυμπιακού: σύσσωμο το ΔΣ της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, αθλητικός διευθυντής, ο Κριστιάν Καραμπέ στρατηγικός σύμβουλος, ο προπονητής της Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όλοι οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως και πρώην παίκτες (Κ. Φορτούνης, κ.α.) και πολλοί παλαίμαχοι. Επίσης εκεί ήταν και οι πολίστριες του Ολυμπιακού.

ΤΑ ΜΜΕ

Τέλος, σημαντική ήταν η παρουσία και από τον χώρο των media και ειδικά της Alter Ego, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Βρέντζο,

τον καθηγητή και μέλος του ΔΣ, Χάρη Παμπούκη, τον διευθυντή των ΝΕΩΝ, Γιώργο Μαντέλα και τον Σύμβουλο Έκδοσης της εφημερίδας, Γιώργο Παπαχρήστο, τον γενικό διευθυντή ειδήσεων & ενημέρωσης του MEGA,

Σταμάτη Μαλέλη, τον επικεφαλής του in.gr και ot.gr, Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος, Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του newsit.gr, Νίκο Ευαγγελάτο,

τη διευθύντρια του TLife, Τατιάνα Στεφανίδου, τις παρουσιάστριες ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα, Δώρα Αναγνωστοπούλου και Κατερίνα Παναγοπούλου, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και πολλούς εκδότες και δημοσιογράφους.

Ηταν επίσης οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Κοκλώνης, Άνθη Βούλγαρη, Μαρία Μπεκατώρου, Σοφία Φασουλάκη, Λόλα Νταϊφά, Ηλίας Ψινάκης, ο τραγουδιστής Μανώλης Κονταρός και πολλοί άλλοι.