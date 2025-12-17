ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΣΚΑΝΔΑΛΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες με εγγύησεις “μαμούθ” η σύζυγος και η αδερφή του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται.

Αφέθηκαν ελεύθερες το απόγευμα της Τετάρτης η σύζυγος και η αδερφή του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην μεν πρώτη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, ύψους 200.000 ευρώ και στη δεύτερη εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ.

Στη σύζυγο και την αδερφή του αγροτοσυνδικαλιστή επιβλήθηκε επίσης ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και η δικηγόρος.

Ελεύθεροι με όρους ένας 58χρονος και μια 55χρονη

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέα και οι δύο αγρότες αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ



