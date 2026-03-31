Ανώγεια: Θρήνος για τον θάνατο του εμβληματικού γιατρού Νίκου Αντωνάκη – Ο «στυλοβάτης» του Κέντρου Υγείας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Θλίψη προκάλεσε στα Ανώγεια η είδηση του θανάτου του Νίκου Αντωνάκη, ενός σπουδαίου γιατρού με πολυετή θητεία στο Κέντρο Υγείας μας, όπου ήταν διευθυντής μέχρι και πριν λίγα χρόνια.

Ο Νίκος Αντωνάκης κατάφερε, με τις διεκδικήσεις του σε συνεργασία με την εκάστοτε δημοτική αρχή, να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ανωγείων, τόσο σε θέματα στελέχωσης όσο και στην απόκτηση ιατρικών εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας, αποτελώντας τον κύριο πυλώνα που στηρίζει μέχρι και σήμερα τους κατοίκους σε όλη την ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη.

Αγαπητός σε συναδέλφους αλλά και σε όλο το χωριό, με τον ήπιο χαρακτήρα του και τον σοβαρό του λόγο, κατάφερε να νιώσει μέλος της κοινωνίας των Ανωγείων, να ακούσει τις πραγματικές ανάγκες του τόπου και να κατευθύνει όλες του τις δυνάμεις για την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της υγείας.

Άψογος και επικοινωνιακά, είχαμε και ως ΑΝΩΓΗ μια στενή σχέση μαζί του και, όποτε το θεωρούσε αναγκαίο, μιλούσε στην τοπική κοινωνία με συμβουλές και παρεμβάσεις, μέσα από άρθρα και συνεντεύξεις στην εφημερίδα μας, κυρίως στην κρίσιμη εποχή του κορονοϊού.

«Έφυγε» ξαφνικά και αδόκητα στα 67 του χρόνια, έχοντας πολλά ακόμη να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 1 Απριλίου, στη 1 μ.μ., στην εκκλησία Αφέντη Χριστού στις Πατέλες στο Ηράκλειο. Η σορός του θα βρίσκεται στις 12 μ.μ. στον Ναό.

Απευθύνουμε τα θερμότερα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

 

