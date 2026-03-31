«Μαύρη» Δευτέρα στην Κρήτη: Πέντε αιφνίδιοι θάνατοι σε 24 ώρες!

Σειρά από αιφνίδιους θανάτους καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, προκαλώντας ανησυχία, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για άτομα προχωρημένης ηλικίας ή με ήδη επιβαρυμένη υγεία. Στο Ρέθυμνο σημειώθηκαν δύο περιστατικά την ίδια ημέρα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μία 48χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της από συγγενικά της πρόσωπα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή. Λίγο αργότερα, στην ίδια περιοχή, ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε επίσης χωρίς τις αισθήσεις του στην οικία του· αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές του νησιού. Στη Σητεία, ένας 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, ενώ στο Ηράκλειο, ένας 60χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του που τον αναζητούσαν. Στα Χανιά, γυναίκα που είχε καταρρεύσει την Κυριακή κατέληξε τελικά τη Δευτέρα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.