Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΡΗΤΗ

«Μαύρη» Δευτέρα στην Κρήτη: Πέντε αιφνίδιοι θάνατοι σε 24 ώρες!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σειρά από αιφνίδιους θανάτους καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, προκαλώντας ανησυχία, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για άτομα προχωρημένης ηλικίας ή με ήδη επιβαρυμένη υγεία.

Στο Ρέθυμνο σημειώθηκαν δύο περιστατικά την ίδια ημέρα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μία 48χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της από συγγενικά της πρόσωπα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή. Λίγο αργότερα, στην ίδια περιοχή, ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε επίσης χωρίς τις αισθήσεις του στην οικία του· αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές του νησιού. Στη Σητεία, ένας 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, ενώ στο Ηράκλειο, ένας 60χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του που τον αναζητούσαν.

Στα Χανιά, γυναίκα που είχε καταρρεύσει την Κυριακή κατέληξε τελικά τη Δευτέρα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανώγεια: Θρήνος για τον θάνατο του εμβληματικού...

0
Θλίψη προκάλεσε στα Ανώγεια η είδηση του θανάτου του...

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρά μέτρα και...

0
Πώς θα εισέλθουν στην δικαστική αίθουσα δικηγόροι, κατηγορούμενοι, συγγενείς...
ΠΚ team
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST