Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρά μέτρα και καθολικός έλεγχος στην είσοδο – Η διάταξη της Προέδρου

Πώς θα εισέλθουν στην δικαστική αίθουσα δικηγόροι, κατηγορούμενοι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι. Για όλους θα γίνεται έλεγχος με επίδειξη ταυτότητα ενώ θα ισχύσει απαγόρευση της βιντεοσκόπησης η οποιασδήποτε καταγραφής της δικαστικής διαδικασίας.
Αυστηρά μέτρα και έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, περιγράφονται στη διάταξη που εξέδοσε η Πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη συνέχιση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Μετά το κομφούζιο και το αλαλούμ της πρώτης ημέρας της δίκης που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων η Πρόεδρος του Δικαστηρίου πριν την έναρξη της δεύτερης ημέρας περιγράφει σε διάταξη της,
-πως όλοι θα εισέρχονται στην αίθουσα του ακροατηρίου και στη βοηθητική αίθουσα της δίκης με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
-Στην αίθουσα του ακροατηρίου δεν θα εισέλθουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε φωτορεπόρτερς καθώς, όπως τονίζεται αυτό απαγορεύεται από τον νόμο,
-παρά μόνον 21 διαπιστευμένοι στο υπουργείο δημοσιογράφοι που καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ.
-Ελεγχος ταυτότητας και συγκεκριμένη ταξιθεσία, που θα κάθεται ο καθένας, αναφέρονται στη διάταξη τόσο για τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους, τους κατηγορουμένους και τους συγγενείς των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας δηλαδή πολιτική αγωγή.
-Κανένας δεν θα εισέρχεται στο δικαστήριο η στην βοηθητική αίθουσα χωρίς έλεγχο ταυτότητας.
Σύμφωνα με τη διάταξη:
-
από άλλη είσοδο να εισέλθουν οι κατηγορούμενοι, όσοι εμφανιστούν και θα καθίσουν στο εδώλιο. Οσοι δεν προσέλθουν οι θέσεις τους θα μείνουν κενές και δεν θα κάθεται κανένας άλλος.
-
Οι δικηγόροι θα εισέλθουν από άλλη είσοδο με επίδειξη ταυτότητας και προφορική δήλωση ποιόν εκπροσωπούν.
-
Αν ένας διάδικος (συγγενής θύματος, η κατηγορούμενος) έχει περισσότερους δικηγόρους θα εισέρχονται μέχρι τρεις.
-
Οι δημοσιογράφοι που δεν είναι διαπιστευμένοι θα παρακολουθούν τη δίκη από την βοηθητική αίθουσα μέσω βιντεοθόνης και ο αριθμός τους προβλέπεται να είναι 25.
-
Μετά την είσοδο των δικηγόρων στην δικαστική αίθουσα του ακροατηρίου θα εισέλθουν 100 άτομα, συγγενείς θυμάτων η επιζώντες που έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας.
-
Οι υπόλοιποι θα καθίσουν στη βοηθητική αίθουσα όπου υπάρχουν στη διάθεση τους 130 θέσεις και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης για τους 100 πρώτους, αυτοί θα βγαίνουν από την δικαστική αίθουσα και θα εισέρχονται οι επόμενοι.
-
Αναλυτικά η διάταξη της Προέδρου της Δίκης.