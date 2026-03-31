«Παγώνει» η Κρήτη πριν καν ανοίξει η σεζόν! Σκιά πολέμου και φόβος για ντόμινο στην αγορά

Τι αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου. Με το… καλημέρα, η φετινή τουριστική περίοδος για την Κρήτη δείχνει να ξεκινά με βαριά σύννεφα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ρίχνει ήδη τη σκιά του στις κρατήσεις. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Κυριάκο Κώτσογλου, η εικόνα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο είναι ξεκάθαρη… «πάγωμα». Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα οι προκρατήσεις κινούνταν σε πολύ καλά επίπεδα, η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί διεθνώς έχει φρενάρει απότομα τη ζήτηση. Το πιο ανησυχητικό; Δεν υπάρχουν ακυρώσεις πτήσεων, ούτε αποχωρήσεις εταιρειών. Υπάρχει όμως κάτι πιο ύπουλο: η σιωπή της αγοράς. Η Κρήτη, μετά την Κύπρο, φαίνεται να μπαίνει στο κάδρο των προορισμών που επηρεάζονται ψυχολογικά από τις εξελίξεις, ανεξάρτητα από την πραγματική εικόνα ασφάλειας. Και αυτό είναι που «χτυπά» πρώτα την αρχή της σεζόν. “Δεν είμαστε στην κορυφή των καναλιών, ούτε στο CNN ούτε στο BBC, παρόλα αυτά, αν εξαιρέσει κανείς χώρες όπως η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία, οι οποίες θα έχουν το προνόμιο να γεμίσουν πρώτες, εμείς βρισκόμαστε κάτι ανάμεσα στην καταστροφολογία και στην επιπολαιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά την Κύπρο, η οποία καταστρέφεται τουριστικά αυτή την χρονιά, το επόμενο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου είναι η Κρήτη”, είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Χανίων. Και συνέχισε… “Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την πραγματική διάσταση και την φοβία των πραγμάτων, όμως δημιουργεί μια αίσθηση η οποία τουλάχιστον για τον Απρίλιο και για τον Μάιο θα μετατοπίσει αυτό που εμείς στην Κρήτη λέμε sold out και θα φέρει μείωση πιθανότατα των αριθμών σε αυτό το διάστημα πιέζοντας ακόμη περισσότερο την υψηλή σεζόν”. Όπως προειδοποιεί ο κ. Κώτσογλου, τα κενά που δημιουργούνται τώρα δύσκολα θα καλυφθούν στη συνέχεια, ενώ ακόμη κι αν αλλάξει το κλίμα, η αγορά θα κινηθεί με όρους last minute — δηλαδή με σκληρό ανταγωνισμό τιμών και χωρίς καμία «πίστη» στον προορισμό. Με απλά λόγια: ο τουρίστας θα συγκρίνει Κρήτη, Μαγιόρκα και Σαρδηνία με μοναδικό κριτήριο το κόστος. Και μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα κάτσει τελικά η «μπίλια» του τουρισμού.