Όταν η Μαρινέλλα “απογείωσε” τον Μανόλη Λιδάκη που της έκανε σιγόντο – Η ερμηνεία που άφησε εποχή (vid)

Το 1985 ο Μανώλης Λιδάκης έκανε σιγόντο στη Μαρινέλλα στο τραγούδι του Μάριου Τόκα “Η αγάπη μας”.
Αν και αποτελεί τεράστια επιτυχία το τραγούδι «Η αγάπη μας» που ερμήνευσε η Μαρινέλλα το 1985 είναι λιγότερο γνωστό ότι σε αυτό το τραγούδι της κάνει σιγόντο ο Μανώλης Λιδάκης στα πρώτα βήματά του. Η συνεργασία της Μαρινέλλας με τον Μανώλη Λιδάκη έκανε τεράστια επιτυχία αλλά την εποχή εκείνη ο Λιδάκης είχε μόλις βγει από το «Να η ευκαιρία» και έκανε τη δική του καριέρα.
Η Μαρινέλλα φημιζόταν για το αισθητήριο της στην ανακάλυψη νέων ταλέντων. Εντυπωσιασμένη από την ιδιαίτερη λαϊκή χροιά του Μανώλη Λιδάκη, τον επέλεξε για να τη συνοδεύσει στον δίσκο της «Η Αγάπη Μας» που κυκλοφόρησε στις 26 Φεβρουαρίου 1985.
Η συνεργασία επισημοποιήθηκε με το ομώνυμο ντουέτο «Η αγάπη μας», σε μουσική Μάριου Τόκα και στίχους Σαράντη Αλιβιζάτου.
Η συμμετοχή του Λιδάκη σε έναν δίσκο μιας τόσο καταξιωμένης ερμηνεύτριας λειτούργησε ως καθοριστικό «διαβατήριο» για την καριέρα του. Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του έγινε χρυσός, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις.
Παράλληλα με τη δισκογραφία, η Μαρινέλλα τον εμπιστεύτηκε και στις ζωντανές της εμφανίσεις. Χαρακτηριστική ήταν η συνεργασία τους στο νυχτερινό κέντρο «Νεράιδα» το 1985, όπου ο Λιδάκης εμφανιζόταν στο πλευρό της μαζί με τον Αντώνη Καλογιάννη.
Η κίνηση αυτή της Μαρινέλλας θεωρήθηκε δείγμα της γενναιοδωρίας της προς τους νέους καλλιτέχνες, καθώς έδωσε στον Λιδάκη το βήμα να ακουστεί σε ένα ευρύ κοινό δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής.
Ο Μανώλης Λιδάκης σε συνεντεύξεις του είχε αναφερθεί με σεβασμό στη Μαρινέλλα, ενώ και η ίδια τον είχε ξεχωρίσει για το ιδιαίτερο ηχόχρωμα και την αυθεντικότητα της φωνής του.
Μάλιστα ο Λιδάκης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ίσως και το 1999 επέλεξε να ερμηνεύσει την τεράστια επιτυχία της Μαρινέλλας “Πυρετός” που ήταν ένα δημιούργημα του Άκη Πάνου γεγονός που δείχνει την εκτίμηση του Λιδάκη προς τη Μαρινέλλα και πως δεν φοβήθηκε να ερμηνεύσει ένα γυναικείο τραγούδι που έφερε τη σφραγίδα της Μαρινέλλας.
