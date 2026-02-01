Ανοίγει αύριο ο πολιτικός διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση

Την έναρξη των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση δρομολογεί η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να ανοίξει επισήμως τη συζήτηση εντός της εβδομάδας και τις πολιτικές εξελίξεις να μπαίνουν σε τροχιά διαλόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα καλέσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ το θέμα θα τεθεί και στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ακόμη και διάγγελμα, αύριο Δευτέρα (02/02/2026) ή τις αμέσως επόμενες ημέρες, με το οποίο θα σηματοδοτηθεί η επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας. Τις κυβερνητικές προθέσεις αναμένεται να σκιαγραφήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των αλλαγών που εξετάζονται. Στο μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στην ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πρότασης, με αιχμή την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τη συζήτηση για τη μονιμότητα. Όπως ξεκαθάρισε, το ζητούμενο δεν είναι η άρση της μονιμότητας αυτή καθαυτή, αλλά η θεσμοθέτηση ενός ουσιαστικού, αντικειμενικού και καθολικού συστήματος αξιολόγησης, που θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, ενώ ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται θέμα αυθαίρετων απολύσεων ή αποδυνάμωσης των θεσμικών εγγυήσεων για τους εργαζομένους στο Δημόσιο. Αντίθετα, στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοκρατίας, σε συνέχεια και του ρόλου του ΑΣΕΠ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επιλογή προϊσταμένων, καθώς –όπως σημείωσε– τα τελευταία χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί κρίσεις. Στο νέο μοντέλο, η επιλογή θα γίνεται μέσω εξετάσεων, τεστ δεξιοτήτων και προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών, με καθοριστικό ρόλο στη μοριοδότηση. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή ψηφιακής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, με τη διαδικασία να προβλέπει φυσική παρουσία σε ειδικά εκλογικά τμήματα και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η αύξηση της συμμετοχής και ο περιορισμός της αποχής. Κεντρικό ρόλο για τους Έλληνες του εξωτερικού θα συνεχίσει να έχει η επιστολική ψήφος, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, αύξησε θεαματικά τη συμμετοχή στις τελευταίες ευρωεκλογές. Το μέτρο εξετάζεται να επεκταθεί και στο εσωτερικό της χώρας, ενώ σε συζήτηση βρίσκεται και η δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας για τους απόδημους Έλληνες. Οι τελικές προτάσεις θα προκύψουν μέσα από διακομματικό διάλογο, καθώς –όπως υπενθυμίζεται– η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες και ευρύτερες συναινέσεις.