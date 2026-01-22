ΚΡΗΤΗ

Ανοίγουν τα κρασιά … του Αλέξη Ζορμπά – Τυφλή γευσιγνωσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τον επετειακό οίνο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»

Ώρα για… τυφλή γευσιγνωσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού δημιουργίας του συλλεκτικού-επετειακού οίνου που διοργάνωσε το Μουσείο «Νίκου Καζαντζάκη» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «ΖΟΡΜΠΑΣ» – Η δράση εντάσσεται στις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για το πρό- γραμμα «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Μια χρονιά – ορόσημο για το Μουσείο «Νίκου Καζαντζάκη» είναι το 2026 καθώς συμπληρώνονται ογδόντα χρόνια από την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».

Το 2026 όμως είναι και μια χρονιά δημιουργίας και εξωστρέφειας για την Γαστρονομία της Κρήτης! Στο πλαίσιο αυτό, Μουσείο και Περιφέρεια συμπράττουν σε μια δράση ξεχωριστή που κορυφώνεται στις 24 Ιανουαρίου με την τυφλή γευσιγνωσία για την επιλογή του συλλεκτικού-επετειακού οίνου «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».

Η δράση εντάσσεται στις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της διάκρισης «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» που έχει κατακτήσει και στόχο έχει, όχι απλώς την επιλογή ενός αξιόλογου κρασιού, αλλά μια ενεργή, δημιουργική διαδικασία που θα αντικατοπτρίζει το πνεύμα της αναζήτησης – χαρακτηριστικό τόσο του ίδιου του Καζαντζάκη όσο και του ήρωα του, Αλέξη Ζορμπά.

Στο πλαίσιο της επιστημονικής προεργασίας, ομάδα μελετητών του Μουσείου συγκέντρωσε και ανέλυσε αποσπάσματα του Καζαντζάκη σχετικά με τον Ζορμπά, αποτυπώνοντας βασικά γνωρίσματα του χαρακτήρα του, όπως “πολυδιάστατος”, “αντισυμβατικός”, “χαρούμενος”, “ζωντανός”, “αυθεντικός”. Τα χαρακτηριστικά αυτά κλήθηκαν οι οινοποιοί να αποδώσουν στο κρασί που δημιούργησαν, στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Το ερχόμενο Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 12:30 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Γ.Ανεμογιάννη, στο Μουσείο «Νίκου Καζαντζάκη», στη Μυρτιά, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή τυφλή γευσιγνωσία στην οποία θα συμμετέχουν τέσσερις καταξιωμένοι γευσιγνώστες, που αφού εξηγήσουν τη μεθοδολογία και το σύστημα βαθμολόγησης για απόλυτη διαφάνεια, θα δοκιμάσουν και θα βαθμολογήσουν τους υποψήφιους οίνους.

Το βαθμολογικό αποτέλεσμα θα παραδοθεί στη Διευθύντρια του Μουσείου, η οποία θα ανακοινώσει το νικητήριο οινοποιείο την ίδια ημέρα. Το συλλεκτικό επετειακό κρασί θα παρουσιαστεί επίσημα σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Οίνου και Πολιτισμού (7-8 Φεβρουαρίου 2026).
Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Προμήθεια εισιτηρίων εδώ

