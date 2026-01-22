Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» : «Ημερολόγιον απελευθερωτικής επαναστάσεως Κρήτης» του Ιωσήφ Λεκανίδη

«Ημερολόγιον απελευθερωτικής επαναστάσεως Κρήτης»

του Ιωσήφ Λεκανίδη

Παρουσίαση της έκδοσης του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος»

στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η τελευταία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το «Ημερολόγιον Απελευθερωτικής Επαναστάσεως Κρήτης» του Ιωσήφ Λεκανίδη, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα και τον κ. Στέφανο Δ. Λεκανίδη, και φιλοξενήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην Κηφισιά. Χορηγός της έκδοσης είναι ο Στέφανος Δ. Λεκανίδης, δισεγγονός του Ιωσήφ Λεκανίδη.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν η πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Φαλή Βογιατζάκη, ο Στέφανος Λεκανίδης και ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Γιώργος Κουκουράκης, ο οποίος είχε και τον ρόλο του συντονιστή.

Όλοι αναφέρθηκαν στον μεγάλο απόντα, τον Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια ψυχή του Ιδρύματος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το βιβλίο παρουσίασε ο Στρατής Μπουρνάζος, διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στέλεχος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ο οποίος επισήμανε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται στη βαριά σκιά της απουσίας του Παπαδάκη. Ο κ. Μπουρνάζος ανέδειξε τη σημασία του Ημερολογίου ως σπουδαίου τεκμηρίου, που καλύπτει μια κρίσιμη περίοδο της κρητικής ιστορίας (Σεπτέμβριος 1895-Ιούλιος 1899).

Μέσα από τις σελίδες του «ζωντανεύουν» τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, καθώς και η καθημερινότητα των επαναστατών, σκιαγραφείται ανάγλυφα η διεθνής διάσταση των κρητικών αγώνων, ενώ πλούσιες είναι οι δημογραφικές, πολιτιστικές και προσωπογραφικές πληροφορίες. Σημείωσε επίσης ότι το Ημερολόγιο συνιστά έναν ύμνο στην ελευθερία και τους αγώνες του κρητικού λαού.

Αποσπάσματα από το Ημερολόγιο διάβασε ο ηθοποιός Νικόλας Παπαγιάννης, ο οποίος έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βενιζέλο σε τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μουσικά, με τον Βαγγέλη Σταθουλόπουλο στο φλάουτο και τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο στην κιθάρα, που ερμήνευσαν έργα της εποχής και έργα που συνδέονται με την Κρήτη.

Στον χώρο της εκδήλωσης εκτέθηκε πορτραίτο του Ιωσήφ Λεκανίδη, έργο του μεγάλου Χανιώτη ζωγράφου Δημήτρη Κοκότση, το οποίο δώρισε πρόσφατα στο Ίδρυμα η εγγονή του Λεκανίδη, Δέσποινα Αρετάκη-Τζαφάλια.

Ο Ιωσήφ Λεκανίδης, κορυφαίος πρωταγωνιστής των γεγονότων στην Κρήτη στα τέλη του 19ου αιώνα και στο ξεκίνημα του 20ού, στενός φίλος και συνεργάτης του Βενιζέλου, καταγράφει στις σελίδες του Ημερολογίου τα γεγονότα από την έκρηξη της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης μέχρι το πρώτο διάστημα της Κρητικής Πολιτείας ως αυτόπτης μάρτυρας και δρων συνδιαμορφωτής.

Το Ημερολόγιο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1963, 13 χρόνια μετά τον θάνατο του Λεκανίδη, με πρωτοβουλία της κόρης του, Μαρίνας Ζινευράκη-Λεκανίδου. Την επιστημονική επιμέλεια της νέας έκδοσης είχε ο Γιώργος Λιμαντζάκης.