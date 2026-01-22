ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» : «Ημερολόγιον απελευθερωτικής επαναστάσεως Κρήτης» του Ιωσήφ Λεκανίδη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Ημερολόγιον απελευθερωτικής επαναστάσεως Κρήτης»
του Ιωσήφ Λεκανίδη

Παρουσίαση της έκδοσης του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος»
στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η τελευταία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το «Ημερολόγιον Απελευθερωτικής Επαναστάσεως Κρήτης» του Ιωσήφ Λεκανίδη, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα και τον κ. Στέφανο Δ. Λεκανίδη, και φιλοξενήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην Κηφισιά. Χορηγός της έκδοσης είναι ο Στέφανος Δ. Λεκανίδης, δισεγγονός του Ιωσήφ Λεκανίδη.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν η πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Φαλή Βογιατζάκη, ο Στέφανος Λεκανίδης και ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Γιώργος Κουκουράκης, ο οποίος είχε και τον ρόλο του συντονιστή.

Όλοι αναφέρθηκαν στον μεγάλο απόντα, τον Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια ψυχή του Ιδρύματος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το βιβλίο παρουσίασε ο Στρατής Μπουρνάζος, διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στέλεχος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ο οποίος επισήμανε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται στη βαριά σκιά της απουσίας του Παπαδάκη. Ο κ. Μπουρνάζος ανέδειξε τη σημασία του Ημερολογίου ως σπουδαίου τεκμηρίου, που καλύπτει μια κρίσιμη περίοδο της κρητικής ιστορίας (Σεπτέμβριος 1895-Ιούλιος 1899).

Μέσα από τις σελίδες του «ζωντανεύουν» τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, καθώς και η καθημερινότητα των επαναστατών, σκιαγραφείται ανάγλυφα η διεθνής διάσταση των κρητικών αγώνων, ενώ πλούσιες είναι οι δημογραφικές, πολιτιστικές και προσωπογραφικές πληροφορίες. Σημείωσε επίσης ότι το Ημερολόγιο συνιστά έναν ύμνο στην ελευθερία και τους αγώνες του κρητικού λαού.

Αποσπάσματα από το Ημερολόγιο διάβασε ο ηθοποιός Νικόλας Παπαγιάννης, ο οποίος έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βενιζέλο σε τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μουσικά, με τον Βαγγέλη Σταθουλόπουλο στο φλάουτο και τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο στην κιθάρα, που ερμήνευσαν έργα της εποχής και έργα που συνδέονται με την Κρήτη.

Στον χώρο της εκδήλωσης εκτέθηκε πορτραίτο του Ιωσήφ Λεκανίδη, έργο του μεγάλου Χανιώτη ζωγράφου Δημήτρη Κοκότση, το οποίο δώρισε πρόσφατα στο Ίδρυμα η εγγονή του Λεκανίδη, Δέσποινα Αρετάκη-Τζαφάλια.

Ο Ιωσήφ Λεκανίδης, κορυφαίος πρωταγωνιστής των γεγονότων στην Κρήτη στα τέλη του 19ου αιώνα και στο ξεκίνημα του 20ού, στενός φίλος και συνεργάτης του Βενιζέλου, καταγράφει στις σελίδες του Ημερολογίου τα γεγονότα από την έκρηξη της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης μέχρι το πρώτο διάστημα της Κρητικής Πολιτείας ως αυτόπτης μάρτυρας και δρων συνδιαμορφωτής.

Το Ημερολόγιο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1963, 13 χρόνια μετά τον θάνατο του Λεκανίδη, με πρωτοβουλία της κόρης του, Μαρίνας Ζινευράκη-Λεκανίδου. Την επιστημονική επιμέλεια της νέας έκδοσης είχε ο Γιώργος Λιμαντζάκης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της...

0
Σε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της...

Ηράκλειο:Διέπραξε τρεις περιπτώσεις κλοπών σε οικίες αφαιρώντας...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηράκλειο Διέπραξε -3-...

Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της...

0
Σε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της...

Ηράκλειο:Διέπραξε τρεις περιπτώσεις κλοπών σε οικίες αφαιρώντας...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηράκλειο Διέπραξε -3-...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανοίγουν τα κρασιά … του Αλέξη Ζορμπά – Τυφλή γευσιγνωσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τον επετειακό οίνο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Όλες και όλοι στη σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στις 6:30μμ στην Αγορά!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο ΚΗΦΗ Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της...

Ηράκλειο:Διέπραξε τρεις περιπτώσεις κλοπών σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηράκλειο Διέπραξε -3-...

Μελιδόνι: 202 χρόνια μνήμης και ιστορικής ευθύνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν χθες στο...

Δήμος Ρεθύμνης:Ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικές δράσεις για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στα σχολεία του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης ξεκίνησε δυναμικά εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST