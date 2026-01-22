Χανιά:Όλες και όλοι στη σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στις 6:30μμ στην Αγορά!

Χαιρετίζουμε τον μεγαλειώδη και πρωτοφανή σε μαζικότητα, ενότητα και διάρκεια αγώνα, περισσότερες από 50 ημέρες, που δίνουν οι αγωνιζόμενοι αγρότες. Μαζί τους είναι οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός γιατί η απαίτηση των αγροτών να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους από την κυβέρνηση είναι και δική μας απαίτηση.

Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας αφού η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά τη δουλειά – λάστιχο, την ακρίβεια, τους μισθούς πείνας και το χτύπημα των δικαιωμάτων μας. Είναι η πολιτική των μονοπωλίων, της ΕΕ, των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν. Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους», ο αγώνας τους είναι παράδειγμα για όλους μας!

Ο λαός πληρώνει τη στροφή στην πολεμική οικονομία της ΕΕ. Το κράτος ισχυρίζεται ότι δεν έχει χρήματα για μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές αλλά μοιράζει αφειδώς χρήμα στους μεγάλους ομίλους, ιδιαίτερα στα μονοπώλια του πολέμου. Προβλέπεται κρατική στήριξη με 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία, την ίδια στιγμή που για το λαό η κατάργηση των φόρων είναι “εκτός πραγματικότητας”.

Το αστικό κράτος αποδεικνύεται αντιλαϊκό και ανάλγητο μπροστά στις ανάγκες του λαού. Η κυβέρνηση εκβιάζει και απειλεί μπροστά στους λαϊκούς αγώνες, προσπαθεί να τους υπονομεύσει. Όμως η πείρα που έχει συσσωρευτεί είναι τεράστια. Ο λαός έχει αναδείξει την τεράστια δύναμη του όταν βγαίνει μαζικά στο προσκήνιο χωρίς συμβιβασμούς, οργανωμένος και αποφασισμένος να αγωνιστεί και να κερδίσει.

Η τεράστια δυσαρέσκεια που υπάρχει πρέπει να εκφραστεί σε οργανωμένη διεκδίκηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η διεκδίκηση ενάντια στον κοινό μας αντίπαλο, για να νικήσουν και να επιβιώσουν οι αγρότες και να απολαμβάνει φθηνά αγροτικά προϊόντα ο λαός. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η οργάνωση των εργαζομένων μέσα από τα συνδικάτα, να δυναμώσει ο αγώνας και η κοινή δράση με τους αγρότες, τη νεολαία.

Το ν.τ. Χανίων της ΑΔΕΔΥ στηρίζει τις αποφάσεις έτσι όπως εκφράστηκαν πανελλαδικά μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των αγροτών κι εδώ στα Μεγάλα Χωράφια, όπου αποφάσισαν κλιμάκωση του αγώνα με αλλαγές μορφών πάλης. Συμμετέχει και καλεί τα σωματεία να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις για αύριο Πέμπτη 22/1 στις 18:30 στο μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτικών συλλόγων στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.