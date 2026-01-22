Κρήτη: Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο με κεφαλοκλειδώματα και σπασμένα δόντια!

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοσχολικής βίας καταγράφηκε σε σχολική μονάδα στα Χανιά, προκαλώντας ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα των συγκρούσεων μεταξύ μαθητών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της περιοχής, όταν δύο μαθητές ενεπλάκησαν σε έντονη αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση. Κατά τη διάρκειά της, ο ένας μαθητής τραυματίστηκε, καθώς δέχθηκε κεφαλοκλείδωμα, με αποτέλεσμα να του σπάσει δόντι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από το σχολικό περιβάλλον και ενημερώθηκε χωρίς καθυστέρηση η Διεύθυνση του σχολείου, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες. Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας, επιβλήθηκε ποινή αποβολής σε έναν από τους εμπλεκόμενους μαθητές.