Ηράκλειο: 39χρονος σε κατάσταση αμόκ καταδίωξε γυναίκα και ανήλικο παιδί με τσεκούρι!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στις Γούβες, όταν άνδρας σε κατάσταση αμόκ, κυνηγούσε μία γυναίκα και την ανήλικη κόρη της με τσεκούρι.

Ο 39χρονος άνδρας, όπως αναφέρει το patris.gr, ξεκίνησε προκαλώντας ζημιές στο όχημα της γυναίκας και έπειτα, μόλις την είδε στον δρόμο, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της.

Η γυναίκα έσπευσε να προστατεύσει το παιδί της και το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής, ενώ επειδή ξεκίνησε να φωνάζει, βγήκαν οι γείτονες για να τη βοηθήσουν.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, που ούτε αυτοί δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν τον άνδρα, κατάφεραν όμως τελικά να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ο 39χρονος βρισκόμενος σε υπερένταση, έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει. «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε χαρακτηριστά. Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.

Κρήτη: Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο...

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοσχολικής βίας καταγράφηκε σε σχολική μονάδα...

Κοπή πίτας των εργαζόμενων στο...

Με τη λήξη του εργασιακού ωραρίου, οι εργαζόμενοι...

