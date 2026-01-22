Κοπή πίτας των εργαζόμενων στο κεντρικό Δημαρχείο Ρεθύμνου .

Με τη λήξη του εργασιακού ωραρίου, οι εργαζόμενοι στο κεντρικό Δημαρχείο Ρεθύμνου, τιμώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο, έκοψαν την πίτα τους , σε κλίμα συναδελφοσύνης και αισιοδοξίας.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, προτού επιδοθεί στο .. καθήκον της κοπής, απευθύνθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στους εργαζόμενους, επισημαίνοντας την αξία της συνεργασίας που βασίζεται στο σεβασμό, την αλληλοϋποστήριξη, τη συνέπεια και την εργατικότητα, χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι δημοτικοί υπάλληλοι όπως επιβεβαιώνει η γιορτή που συλλογικά ετοίμασαν και μοιράστηκαν.

Μετά το κόψιμο της πίτας, ο Δήμαρχος ευχήθηκε στους εργαζόμενους, υγεία, δύναμη και ενότητα ώστε να συνεχίσουν να παράγουν ωφέλιμο έργο για την κοινωνία μας. Επιλέγοντας μάλιστα τις σελίδες ενός λογοτεχνικού βιβλίου, προσέφερε άδειες στους τυχερούς της κλήρωσης και χειροποίητα δώρα τα οποία προσέφερε η Πρ/νη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας κ. Λ. Μηλιδάκη.

Όλοι –ες οι εργαζόμενοι-ες συμφώνησαν για το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στις μεταξύ τους σχέσεις και συνεργασίες, συνθήκη την οποία απέδωσαν στην αξιοσύνη της Διευθύντριας των Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ελ. Γαργερού.

Η χαρά που μοιράστηκαν όλοι στη γιορτή του Δημαρχείου, επιβεβαίωσε τη δύναμη της ομάδας και την αξία των ανθρώπινων στιγμών που μοιράζονται με καλή διάθεση και πρόθεση.