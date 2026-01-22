ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΧΑΝΙΑ

Σπάνιο φυσικό φαινόμενο στην Κρήτη: Η παραλία Κριός καλύφθηκε από αφρούς (video)

Ένα εντυπωσιακό αλλά απολύτως φυσικό φαινόμενο κατέγραψε η κακοκαιρία στα Χανιά, με την παραλία Κριός στην Παλαιόχωρα να «ντύνεται» από πυκνούς λευκούς αφρούς που σκέπασαν μεγάλο τμήμα της ακτής.

Παρότι η εικόνα προκάλεσε εντύπωση, το φαινόμενο δεν είναι επικίνδυνο και συνδέεται άμεσα με την έντονη θαλασσοταραχή και τους ισχυρούς ανέμους. Κατά τη διάρκεια ισχυρών κακοκαιριών, τα μεγάλα κύματα μεταφέρουν στην ακτογραμμή οργανική ύλη, όπως φυτοπλαγκτόν, φύκια και αποσυντιθέμενα θαλάσσια υλικά.

Ο συνδυασμός αυτών των ουσιών με τον έντονο κυματισμό και τον αέρα οδηγεί στη δημιουργία θαλάσσιων αφρών, οι οποίοι συσσωρεύονται και ξεβράζονται στην παραλία, δημιουργώντας ένα σπάνιο αλλά απολύτως φυσικό θέαμα.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, κυρίως όταν επικρατούν ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φύσης και τη στενή σχέση της με τις καιρικές συνθήκες.

