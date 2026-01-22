ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ένα ολόκληρο χωριό στο πόδι για τα μάτια μίας γυναίκας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Εκρηκτικό το κλίμα στην περιοχή με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκονται υπ’ ατμόν.

Για τα μάτια μιας γυναίκας, δύο νεαροί κάτοικοι χωριού του Ηρακλείου βρίσκονται στα μαχαίρια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική αστυνομία για το πού ενδέχεται να οδηγηθεί αυτή η κατάσταση.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται εκρηκτικό, με το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Μάλιστα, δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες που επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα.

Τα δύο βασικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι γνωστά όχι μόνο στις Αρχές αλλά και στην κρητική κοινωνία —τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο— λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Πρόκειται, μάλιστα, για το ίδιο άτομο που φέρεται να έχει δεχθεί απειλές στο πρόσφατο παρελθόν και να έχει απευθυνθεί στις Αρχές.

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, οι δύο νεαροί, κάτοικοι του ίδιου χωριού συναντήθηκαν και πάλι, τα αίματα άναψαν, υπήρξαν, όπως καταγγέλθηκε σοβαρές απειλές από τον ένα, οι οποίες οδήγησαν το άτομο που φέρεται να απειλήθηκε για τη ζωή του, στο αστυνομικό τμήμα, όπου και υπέβαλε μήνυση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που καταγγέλθηκε αν και αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δεν εντοπίστηκε, ωστόσο – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης- ο καταγγέλλων τελικώς απέσυρε τη μήνυσή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το «μήλο της Εριδος» είναι μια γυναίκα, από την οποία το άτομο που φέρεται να έχει απειλήσει το συγχωριανό του, βρίσκεται σε διάσταση.

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι το άτομο που καταγγέλλεται έχει και μέσω τρίτων ζητήσει από τον συγχωριανό του να απομακρυνθεί από το χωριό… Σε κάθε περίπτωση, τα όσα αναφέρουν πολίτες αλλά και αστυνομικοί είναι ανησυχητικά, καθώς η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αρμόδια πηγή.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στοιχεία – ΣΟΚ: 586 άνθρωποι πέθαναν σε...

0
Τα στοιχεία που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο...

Νέα υπόθεση revenge porn στο Ηράκλειο: Αποπειράθηκε...

0
Συνελήφθη 27χρονος Ηρακλειώτης – Η γνωριμία τους με την...

Στοιχεία – ΣΟΚ: 586 άνθρωποι πέθαναν σε...

0
Τα στοιχεία που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο...

Νέα υπόθεση revenge porn στο Ηράκλειο: Αποπειράθηκε...

0
Συνελήφθη 27χρονος Ηρακλειώτης – Η γνωριμία τους με την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σπάνιο φυσικό φαινόμενο στην Κρήτη: Η παραλία Κριός καλύφθηκε από αφρούς (video)
Επόμενο άρθρο
Σε άμεσο κίνδυνο η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη – Οι παράγοντες που υποβαθμίζουν την τιμή του
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στοιχεία – ΣΟΚ: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία μέσα σε μία δεκαετία στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στοιχεία που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο...

Σύνοδος Κορυφής: Μήνυμα για ενότητα, ψυχραιμία και συνεργασία με ΗΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην σκιά της έντασης που έφεραν οι κινήσεις του...

Νέα υπόθεση revenge porn στο Ηράκλειο: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνελήφθη 27χρονος Ηρακλειώτης – Η γνωριμία τους με την...

Σε άμεσο κίνδυνο η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη – Οι παράγοντες που υποβαθμίζουν την τιμή του

ΠΚ team ΠΚ team -
Ετοιμάζει τον φάκελο η Περιφέρεια, για να ζητηθούν αποζημιώσεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST