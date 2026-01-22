Ηράκλειο: Ένα ολόκληρο χωριό στο πόδι για τα μάτια μίας γυναίκας

Εκρηκτικό το κλίμα στην περιοχή με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκονται υπ’ ατμόν.
Για τα μάτια μιας γυναίκας, δύο νεαροί κάτοικοι χωριού του Ηρακλείου βρίσκονται στα μαχαίρια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική αστυνομία για το πού ενδέχεται να οδηγηθεί αυτή η κατάσταση.
Το κλίμα χαρακτηρίζεται εκρηκτικό, με το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Μάλιστα, δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες που επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα.
Τα δύο βασικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι γνωστά όχι μόνο στις Αρχές αλλά και στην κρητική κοινωνία —τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο— λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Πρόκειται, μάλιστα, για το ίδιο άτομο που φέρεται να έχει δεχθεί απειλές στο πρόσφατο παρελθόν και να έχει απευθυνθεί στις Αρχές.
Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, οι δύο νεαροί, κάτοικοι του ίδιου χωριού συναντήθηκαν και πάλι, τα αίματα άναψαν, υπήρξαν, όπως καταγγέλθηκε σοβαρές απειλές από τον ένα, οι οποίες οδήγησαν το άτομο που φέρεται να απειλήθηκε για τη ζωή του, στο αστυνομικό τμήμα, όπου και υπέβαλε μήνυση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που καταγγέλθηκε αν και αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δεν εντοπίστηκε, ωστόσο – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης- ο καταγγέλλων τελικώς απέσυρε τη μήνυσή του.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το «μήλο της Εριδος» είναι μια γυναίκα, από την οποία το άτομο που φέρεται να έχει απειλήσει το συγχωριανό του, βρίσκεται σε διάσταση.
Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι το άτομο που καταγγέλλεται έχει και μέσω τρίτων ζητήσει από τον συγχωριανό του να απομακρυνθεί από το χωριό… Σε κάθε περίπτωση, τα όσα αναφέρουν πολίτες αλλά και αστυνομικοί είναι ανησυχητικά, καθώς η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αρμόδια πηγή.
