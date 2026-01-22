ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών στα Χανιά Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού

Εξιχνιάστηκαν χθες (21.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου τέσσερις (4) υποθέσεις κλοπών που διαπράχθηκαν σε οικίες για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 50χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο αλλοδαπός κατά το χρονικό διάστημα από 27.12.2025 έως και 12.01.2026 είχε διαπράξει συνολικά τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από εξοχικές κατοικίες σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, αφαιρώντας είδη ρουχισμού, οικιακές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, και διάφορα αντικείμενα προκαλώντας παράλληλα φθορές.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρο που χρησιμοποιεί ο 50χρονος βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

