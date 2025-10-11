ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣΧΑΝΙΑ

Ανοικτό την Κυριακή το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά τις προβλεπόμενες βροχοπτώσεις

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όπως τονίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λόγω της πρόσφατης αστάθειας του καιρού, παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι προσβάσιμο για τους επισκέπτες αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίου και από τις δύο εισόδους του.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, που αναφέρει ότι για αύριο προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 4 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6,5 mm και δεν ξεπερνούν τα εγκεκριμένα όρια για την λειτουργία του.

Όπως τονίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λόγω της πρόσφατης αστάθειας του καιρού, παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση, αύριο στις 6.30 το πρωί.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Ομάδα διασωστών από την Κρήτη «σαρώνει» διαγωνισμούς...

0
Μια ομάδα που απαρτίζεται από επαγγελματίες διασώστες και ιατρούς...

Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 550.000 ευρώ από το Υπουργείο...

0
Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την...

Ομάδα διασωστών από την Κρήτη «σαρώνει» διαγωνισμούς...

0
Μια ομάδα που απαρτίζεται από επαγγελματίες διασώστες και ιατρούς...

Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 550.000 ευρώ από το Υπουργείο...

0
Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την...
ΠΚ team
ΠΚ team
