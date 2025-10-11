ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 550.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης στον Δήμο Αγ. Βασιλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 550.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την υλοποίηση κρίσιμων έργων αποκατάστασης σε περιοχές του Δήμου που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Ηχρηματοδότηση αφορά:

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Σπήλι – Μουρνέ, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των κατοίκων.
Παρεμβάσεις αντιστήριξης με λιθοδομές στον οικισμό του Κισσού.

Στοχευμένες εργασίες αποκατάστασης σε οικισμούς του Δήμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν συζητηθεί κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας για την αποκατάσταση ζημιών, την θωράκιση του Δήμου απέναντι στους φυσικούς κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική κρίση, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου και άλλα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή.

Ο κ. Ταταράκης αφού εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό κ. Κεφαλλογιάννη, για την άμεση ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξή του δήλωσε σχετικά:

«Η εξασφάλιση αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών, της συνεργασίας με τον Υπουργείο και των ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών μας. Προχωράμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα έργα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση, για την ενίσχυση της ασφάλειας και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ομάδα διασωστών από την Κρήτη «σαρώνει» διαγωνισμούς...

0
Μια ομάδα που απαρτίζεται από επαγγελματίες διασώστες και ιατρούς...

Ανοικτό την Κυριακή το φαράγγι της Σαμαριάς,...

0
Όπως τονίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λόγω της πρόσφατης αστάθειας του...

Ομάδα διασωστών από την Κρήτη «σαρώνει» διαγωνισμούς...

0
Μια ομάδα που απαρτίζεται από επαγγελματίες διασώστες και ιατρούς...

Ανοικτό την Κυριακή το φαράγγι της Σαμαριάς,...

0
Όπως τονίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, λόγω της πρόσφατης αστάθειας του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοίνωση Βουλευτών Κρήτης του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τον ΒΟΑΚ
Επόμενο άρθρο
Ανοικτό την Κυριακή το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά τις προβλεπόμενες βροχοπτώσεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το...

Πάτρα: Άφησαν τον 17χρονο γιo τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά από ώρες το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του...

Ποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έρχονται στο επόμενο 6μηνο – Τα νέα επιδόματα του Νοεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποιοι θα λάβουν περισσότερα χρήματα τους επόμενους έξι μήνες. Eξάμηνο...

Ομάδα διασωστών από την Κρήτη «σαρώνει» διαγωνισμούς – Η ιστορία πίσω από την δημιουργία της ομάδας

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια ομάδα που απαρτίζεται από επαγγελματίες διασώστες και ιατρούς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST