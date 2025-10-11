Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 550.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης στον Δήμο Αγ. Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 550.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την υλοποίηση κρίσιμων έργων αποκατάστασης σε περιοχές του Δήμου που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ηχρηματοδότηση αφορά:

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Σπήλι – Μουρνέ, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των κατοίκων.

Παρεμβάσεις αντιστήριξης με λιθοδομές στον οικισμό του Κισσού.

Στοχευμένες εργασίες αποκατάστασης σε οικισμούς του Δήμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν συζητηθεί κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας για την αποκατάσταση ζημιών, την θωράκιση του Δήμου απέναντι στους φυσικούς κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική κρίση, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου και άλλα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή.

Ο κ. Ταταράκης αφού εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό κ. Κεφαλλογιάννη, για την άμεση ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξή του δήλωσε σχετικά:

«Η εξασφάλιση αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών, της συνεργασίας με τον Υπουργείο και των ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών μας. Προχωράμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα έργα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση, για την ενίσχυση της ασφάλειας και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».