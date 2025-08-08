Αντιδράσεις δικηγόρων για την υποχρεωτική παράδοση κινητών κατά την είσοδο στα ανακριτικά γραφεία

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαφωνία της για το νέο μέτρο του Αρείου Πάγου που προβλέπει την υποχρεωτική παράδοση κινητών τηλεφώνων κατά την είσοδο στα ανακριτικά γραφεία, ακόμη και για τους συνηγόρους.
Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι ο ρόλος του δικηγόρου είναι θεσμικά κατοχυρωμένος και συνδέεται άρρηκτα με τη διαφύλαξη – και όχι την υπονόμευση – της μυστικότητας της ποινικής διαδικασίας, καλώντας τον Άρειο Πάγο να ανακαλέσει το μέτρο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“H Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων εκφράζει την έντονη αντίρρησή της σχετικά με το από 7.8.2025 δελτίο τύπο του Αρείου Πάγου, το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική παράδοση κινητών τηλεφώνων κατά την είσοδο στα ανακριτικά γραφεία, για συγκεκριμένες ανακριτικές διαδικασίες, ανεξαρτήτως ιδιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των συνηγόρων.
Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη προστασίας της μυστικότητας της ανακριτικής διαδικασίας που αποτελεί θεμελιώδη εγγύηση της δίκαιης δίκης και της απονομής δικαιοσύνης.
Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι ο δικηγόρος ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης αποτελεί θεσμικό εγγυητή της μυστικότητας της ποινικής διαδικασίας .
Δεν την υπονομεύει — την διαφυλάσσει!
Η εμπλοκή του στην οποιαδήποτε ανακριτική διαδικασία έχει θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο, που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μέτρα καχυποψίας.
Τέτοιες ρυθμίσεις, όταν εφαρμόζονται χωρίς την απαραίτητη διάκριση ρόλων και χωρίς αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του δικηγορικού λειτουργήματος, τραυματίζουν τη θεσμική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των λειτουργών της Δικαιοσύνης.
Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων καλεί τον Άρειο Πάγο να επανεξετάσει και να ανακαλέσει το σχετικό μέτρο”.
