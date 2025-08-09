Πύρινος εφιάλτης για δεύτερη μέρα στην Κερατέα – Νέα 112 για εκκενώσεις οικισμών

Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία – Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κερατέα, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι άφησε πίσω της έναν νεκρό, χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους και σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη καθώς νέες αναζωπυρώσεις σημειώνονται σε διάφορα μέτωπα.

Νέα εστία πυρκαγιάς εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου Αττικής, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα προς τους κατοίκους του Χάρβαλου να εκκενώσουν την περιοχή.

Νέα εστία στον Αγιο Νικόλαο Αναβύσσου

Μια ακόμα νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας.

Συγκεκριμένα η νέα εστία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου Αττικής, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Νέο μήνυμα από το 112

Λίγο πριν τις 7 το πρωί οι κάτοικοι στο Χάρβαλο έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού προς την Ανάβυσσο.

Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα

Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιοριστεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε από χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κερατέας.