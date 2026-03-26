Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μ. Λιονή επισκέφτηκε σήμερα το Κουρταλιώτικο Φαράγγι όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε την Τετάρτη, 24 Μαρτίου, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης, παρουσία του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου κ. Γιάννη Ταταράκη, καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Μιχάλη Βάμβουκα, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ρεθύμνης, κ. Μιχάλη Σαρρή και των Περιφερειακών Συμβούλων, κ.κ Βαγγέλη Τσουδερού, Νίκου Μανουσάκη και κας Ευαγγελίας Δερμιτζάκη.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγίου Βασιλείου κ. Βαγγέλης Καπετανάκης, ο εργολάβος του έργου, οι εναερίτες, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνης, μεταξύ των οποίων η Διευθύντρια κα Ελένη Ρανουτσάκη, η κα Πόπη Γιαννακουδάκη και ο κ. Νίκος Βότσογλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε ενημέρωση από τον εργολάβο σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Όπως επισημάνθηκε, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση στα ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία του φαραγγιού.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές λόγω των εργασιών καθαρισμού. Εφόσον, οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και ολοκληρωθούν άμεσα οι παρεμβάσεις, ο σχεδιασμός προβλέπει να δοθεί σε κυκλοφορία το φαράγγι κατά την περίοδο του Πάσχα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών.