Αντίποινα του Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε την «καρδιά της Τεχεράνης»

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ – Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα –

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος

Φλέγεται η Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου. Εκτός από τον Χαμενεΐ σκοτώθηκαν και κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας μαζί με την κόρη, τον γαμπρό και τον εγγονό του αγιατολάχ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται εκδίκηση και δηλώνουν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ. Εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί και η βάση της Σούδας στη χώρα μας. Με νέα σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι «χτύπησε την καρδιά της Τεχεράνης»

Ιράν: Υψώθηκε η «σημαία της εκδίκησης» σε τζαμί

Διαδηλωτές επιχειρούν να εισβάλλουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πακιστάν

Ιράκ: Τριήμερο πένθος για τη δολοφονία του Χαμενεΐ – Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη

Λαριτζανί: Ξεκινά σήμερα η διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο Χαμενεΐ

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στο Ιράν ανέρχεται σε 148

Νέα χτυπήματα στο Ιράν προαναγγέλλει ο Τραμπ

Στις φλόγες η Μέση Ανατολή

Ανήσυχος για τις εξελίξεις δηλώνει ο Μητσοτάκης – Να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι

Ανήσυχος για τις εξελίξεις δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τις προειδοποιήσεις του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρει:

«Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Χθες είχα επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σήμερα συνεχίζω τις επαφές με ηγέτες της περιοχής, με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στο ΚΥΣΕΑ, όπου αξιολογήσαμε όλα τα δεδομένα και αναλύσαμε τις πιθανές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα: διπλωματικό, γεωπολιτικό και επίπεδο ασφάλειας.

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία και τη στήριξή τους, ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους.

Παράλληλα, σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο».

Το Ισραήλ δηλώνει ότι «χτύπησε την καρδιά της Τεχεράνης»

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι χτύπησε «την καρδιά της Τεχεράνης» για πρώτη φορά από την έναρξη των τελευταίων επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ.

Η δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram ανέφερε ότι οι στόχοι ήταν κυβερνητικές εγκαταστάσεις, προσθέτοντας ότι τις τελευταίες 24 ώρες οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στην εγκαθίδρυση εναέριας υπεροχής και στο άνοιγμα δρόμου προς την Τεχεράνη.

Μεγάλες στήλες καπνού παρατηρήθηκαν να υψώνονται από την Τεχεράνη, μεταδίδει το Al Jazeera.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν καλεί το προσωπικό και τους πολίτες να βρουν καταφύγιο λόγω «δραστηριότητας έξω από τη Μουσκάτ»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Oman ζητά από το προσωπικό και τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο σήμερα, επικαλούμενη ακαθόριστη «δραστηριότητα» έξω από την πρωτεύουσα Μουσκάτ, καθώς το Ιράν διεξάγει δεύτερη ημέρα αντίποινων στον Κόλπο.

«Λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας έξω από τη Μουσκάτ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν έχει δώσει εντολή στο προσωπικό να παραμείνει σε καταφύγιο (δηλαδή να προστατευτεί). Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς στο Ομάν να κάνουν το ίδιο μέχρι νεότερης ειδοποίησης», αναφέρει η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο X.

Το Ομάν, βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, μέχρι τώρα είχε αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις. Δεν ήταν σαφές ποια ακριβώς δραστηριότητα αναφερόταν από την πρεσβεία.

Ιράν: Υψώθηκε η «σημαία της εκδίκησης» σε τζαμί

Η κόκκινη σημαία υψώθηκε πάνω από τον θόλο του τζαμιού Τζαμκαράν στο Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση έναρξης των αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση

Η σημαία περιγράφεται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως σύμβολο εκδίκησης για το αίμα του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Πακιστάν: Έξι νεκροί κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράτσι

Η υπηρεσία διάσωσης Edhi Foundation του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ταραχές που ξέσπασαν κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράτσι.

Όπως μεταδώσαμε νωρίτερα, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στην πόλη, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν καθώς η αστυνομία διέλυσε το πλήθος.

«Το Ιράν εκτόξευσε 137 πυραύλους και 209 drones κατά των ΗΑΕ»

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δήλωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε 137 πυραύλους και 209 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της χώρας το Σάββατο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ εντόπισαν και αναχαίτισαν την πλειονότητα των πυραύλων και των drones, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν ευρύτερες ζημιές.

Ωστόσο, κάποια θραύσματα και συντρίμμια προκάλεσαν περιορισμένες υλικές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ενώ τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από τα θραύσματα που έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed στο Αμπού Ντάμπι.

Η επίθεση αυτή είναι μέρος της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά σε προηγούμενες στρατιωτικές δράσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η Κίνα καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν άμεσα το Ισραήλ και το Ιράν

Η Κίνα, καλεί τους πολίτες της στο Ισραήλ να εγκαταλείψουν τη χώρα το συντομότερο δυνατό ή να αναχωρήσουν για την Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος Τάμπα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε επίσης την Κυριακή τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν να φύγουν «το συντομότερο δυνατό», απαριθμώντας τέσσερις χερσαίες οδούς προς το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Τουρκία και το Ιράκ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Διαδηλωτές επιχειρούν να εισβάλλουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πακιστάν

Βίντεο που έχουν επαληθευτεί από την ομάδα fact‑checking του Al Jazeera δείχνουν διαδηλωτές να βάζουν φωτιές και να σπάνε τα παράθυρα της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν.

Τοπικές πηγές αναφέρουν ότι οι διαδηλώσεις προκλήθηκαν από τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Ali Khamenei, και ότι κάποιοι από τους διαδηλωτές προσπάθησαν να πλησιάσουν ή να εισβάλουν στο κτίριο του προξενείου των ΗΠΑ, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Δύο τραυματίες στο Ντουμπάι από συντρίμμια αναχαίτισης

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από συντρίμμια drone, που αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα του Ντουμπάι πάνω από δύο σπίτια.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε ιρανικούς πυραύλους να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Οι σειρήνες “ήχησαν σε πολλές σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ”, επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

“Η Πολεμική Αεροπορία παρεμβαίνει για να αναχαιτίσει και να πλήξει τις απειλές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να τις εξουδετερώσει”, πρόσθεσε.

Ιράκ: Τριήμερο πένθος για τη δολοφονία του Χαμενεΐ – Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη

Η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Ali Khamenei.

«Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον αξιότιμο ιρανικό λαό και σε ολόκληρο το Ισλαμικό έθνος για το μαρτύριο του λόγιου και μουτζαχίντ, του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Σαΐντ Αλί αλ-Χουσεΐνι αλ-Χαμενεΐ, τον οποίο θεωρούμε ανάμεσα στους πρώτους της οικογένειας του Προφήτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η δολοφονία αυτή συνέβη «ως αποτέλεσμα μιας προκλητικής επίθεσης και ενός καταδικαστέου πράξης που παραβιάζει όλους τους ανθρώπινους και ηθικούς κανόνες, και σε σαφή παραβίαση των διεθνών νόμων και συμβάσεων», πρόσθεσε.

Το πρωί της Κυριακής, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα όπου στεγάζεται η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ δήλωσε στο AFP ότι οι προσπάθειες των διαδηλωτών να παραβιάσουν τον κλοιό ασφαλείας δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής, αν και οι συγκεντρωμένοι συνεχίζουν να πιέζουν τις δυνάμεις που φρουρούν την περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν διαδηλωτές να εκτοξεύουν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, κρατώντας σημαίες φιλοϊρανικών οργανώσεων και συνθήματα κατά των ΗΠΑ.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΟΑΕ, με αίτημα της Ρωσίας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα συνεδριάσει την Δευτέρα εκτάκτως, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Κλειστά αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή αφήνουν χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους

Ορισμένα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή παρέμειναν κλειστά την Κυριακή, αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους.

Η Emirates Airlines ανέστειλε όλες τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Το αεροδρόμιο του Qatar παραμένει κλειστό τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την Qatar Airways.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει επίσης κλειστός, μεταδίδει το AP.

Λαριτζανί: Ξεκινά σήμερα η διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο Χαμενεΐ

Η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει σήμερα, ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.

“Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη”, δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

“Το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία του ήδη από σήμερα”, τόνισε.

Παράλληλα ο Λαριτζανί προειδοποίησε κατά των αποπειρών να διχαστεί η χώρα.

“Οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε”, υπογράμμισε καλώντας τους Ιρανούς να ενωθούν.

Το Ιράν επιβεβαιώνει τη δολοφονία των Μουσαβί και Νασιρζαντέχ

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Islamic Republic News Agency (IRNA) αναφέρει ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντούλ Ραχίμ Μουσαβί, και ο Υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ σκοτώθηκαν στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο.

Το IRNA ανέφερε ότι σκοτώθηκαν και άλλοι διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και ότι τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντούλ Ραχίμ Μουσαβί

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντούλ Ραχίμ Μουσαβί

Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Νέες εκρήξεις καταγράφονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται ιρανικά ΜΜΕ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία καλεί τον κόσμο να παραμείνει σε καταφύγιο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγιο.

«Αναφορές δείχνουν ότι πύραυλοι, drones ή ρουκέτες βρίσκονται στον ιορδανικό εναέριο χώρο. Αναζητήστε άμεσα κάλυψη από πάνω και παραμείνετε σε προστατευμένο χώρο», ανέφερε.

«Παραμείνετε σε εσωτερικό χώρο και δώστε προσοχή σε τοπικές ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις».

Επίθεση από ιρανικά drones δέχθηκε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Θρήνος σε Ισφαχάν και Τεχεράνη για τον Χαμενεΐ

Χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στην ιστορική ιρανική πόλη Ισφαχάν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ιράν: Επιβεβαιώνεται ο θάνατος δύο ανώτατων διοικητών στα αμερικανοισραηλινά πλήγματα

Νεκροί είναι ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμαντ Πακπούρ και ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας Αλί Σαμχανί.

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στο Ιράν ανέρχεται σε 148

Τουλάχιστον 148 παιδιά σκοτώθηκαν και 95 άλλα τραυματίστηκαν στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Κουβέιτ

To Al Jazeera Arabic αναφέρei ότι ηχούν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Βίντεο δείχνουν πενθούντες στους δρόμους του Ιράν μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσίευσε βίντεο με ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους για να θρηνήσουν τον δολοφονημένο Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Ali Khamenei.

Νωρίς το πρωί, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, ανεμίζοντας σημαίες του Ιράν και κραυγάζοντας «θάνατος στην Αμερική», «θάνατος στο Ισραήλ», διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες πάντως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η είδηση του θανάτου του Χαμενεΐ προκάλεσε επιδοκιμασίες, πανηγυρισμούς και ακούστηκε μουσική από κάποια παράθυρα.

Νέα χτυπήματα στο Ιράν προαναγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου, με ανάρτησή του, το Ιράν με νέα ακόμη πιο σφοδρά χτυπήματα.

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ άλλοτε. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΞΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!» έγραψε.