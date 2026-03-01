Ιράν: Ποιος ήταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν

Ο σκληροπυρηνικός κληρικός που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από το 1989 προέβαλε εξουσία σε όλη την περιοχή και κατέστειλε τις διαμαρτυρίες στην πατρίδα του

O Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν ως ανώτατος ηγέτης από το 1989 μέχρι το Σάββατο όταν βρήκε τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών, μετά από κοινές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ που ισοπέδωσαν τη κατοικία του.

Όταν προτάθηκε για να διαδεχθεί τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί το 1989, ο Χαμενεΐ αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τους Financial Times. Παρά την αρχική αυτή μετριοφροσύνη, στην συνέχεια έγινε ένας από τους μακροβιότερους ηγέτες του Ιράν, εδραιώνοντας την εξουσία και βασιζόμενος ολοένα και περισσότερο στους σκληροπυρηνικούς θιασώτες του θεοκρατικού καθεστώτος και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) για να διατηρήσει τον έλεγχο.

Ιράν

Εξωτερική Πολιτική και Περιφερειακή Στρατηγική

Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της 37χρονης διακυβέρνησής του ήταν η βαθιά εχθρότητα προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε ως κεντρική στην ταυτότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το αντιαμερικανικό μένος του έφτασε σε τέτοια ένταση που ένας μεταρρυθμιστής πολιτικός τον περιέγραψε ως «την βασική ταυτότητα» του καθεστώτος, σύμφωνα με τους FT.

Διαμορφωμένος από την εμπειρία του κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980, όπου υπηρέτησε στην πρώτη γραμμή ο Χαμενεΐ έχτισε μια στρατηγική περιφερειακής αποτροπής υποστηρίζοντας ενόπλους πληρεξούσιους σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Συρίας, του Ιράκ, της Υεμένης και των παλαιστινιακών εδαφών.

Οι διεθνείς εντάσεις οξύνθηκαν λόγω του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το 2015, ενέκρινε τη συμφωνία για τα πυρηνικά με τις παγκόσμιες δυνάμεις — την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ηρωική ευελιξία» — ανταλλάσσοντας όρια στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν με την ελάφρυνση των κυρώσεων. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τη συμφωνία το 2018, οι κυρώσεις επιβλήθηκαν εκ νέου, καταστρέφοντας σοβαρά την οικονομία του Ιράν. Ο Χαμενεΐ το θεώρησε αυτό ως απόδειξη ότι δεν μπορούσε να εμπιστευτεί την Ουάσινγκτον

Τη δεκαετία του 2020, η κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης – ειδικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 – οδήγησε σε άμεση αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Μετά από ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ το 2025. Παρά την αυξανόμενη πίεση, ο Χαμενεΐ αρνήθηκε να μετριάσει την αντιδυτική στάση του Ιράν.

Εσωτερική Διακυβέρνηση και Καταστολή

Στο εσωτερικό, ο Χαμενεΐ προέδρευσε της πολιτικής καταστολής, της οικονομικής στασιμότητας και της αυξανόμενης δημόσιας δυσαρέσκειας. Διατήρησε την απόλυτη εξουσία και συχνά κατηγορούσε τους εκλεγμένους προέδρους για οικονομικές τις αποτυχίες στους εκλεγμένους προέδρους.

Οι κυρώσεις, η χαμηλή ανάπτυξη, ο υψηλός πληθωρισμός και η διαφθορά ώθησαν τουλάχιστον το ένα τρίτο των 90 εκατομμυρίων κατοίκων του Ιράν στη φτώχεια. Η έμφαση που έδωσε στην αυτοδυναμία περιόρισε τις ξένες επενδύσεις. Εν τω μεταξύ, ενίσχυσε το IRGC, του οποίου στο απώτερο παρελθόν υπήρξε διοικητής για λίγο, σ πολιτικά και οικονομικά, παραγκωνίζοντας τις παραδοσιακές κληρικές και επιχειρηματικές ελίτ.

Επαναλαμβανόμενα κύματα διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος — το 2009, το 2017, το 2019, το 2022 και το 2026 — αντιμετωπίστηκαν με θανατηφόρες καταστολές. Οι διαδηλωτές στόχευαν όλο και περισσότερο τον Χαμενεΐ προσωπικά, φωνάζοντας εναντίον του. Χιλιάδες σκοτώθηκαν όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ του καθεστώτος και του κοινού.

Ιδεολογία και Προσωπικότητα

Γεννημένος στη Μασάντ το 1939 σε μια μέτρια οικογένεια κληρικών, ο Χαμενεΐ σπούδασε στο Κομ υπό τον Χομεϊνί. Πριν από την επανάσταση του 1979, ήταν γνωστός ως ένας σχετικά σύγχρονος κληρικός με πνευματικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Μετά την επανάσταση, ωστόσο, ευθυγραμμίστηκε σταθερά με τις συντηρητικές δυνάμεις.

Ο Χαμενεΐ ήταν εξαρχής βυθισμένος στην πολιτική του νέου πολιτεύματος, όπως πληροφορεί η Brittanica. Φλογερός ρήτορας που υποστήριζε τον Χομεϊνί και ένθερμος υποστηρικτής της έννοιας της velāyat-e faqīh (διακυβέρνησης από θρησκευτικό νομικό), ο Χαμενεΐ ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ισλαμικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (IRP).

Τραυματίστηκε το 1981 σε μια από μια σειρά τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων που κατέστρεψαν την ανώτερη βαθμίδα του IRP. Μετά τον θάνατο του Προέδρου Μοχάμεντ Αλί Ρατζάι και του γενικού γραμματέα του IRP σε μια άλλη παρόμοια έκρηξη αργότερα την ίδια χρονιά, ο Χαμενεΐ διορίστηκε γενικός γραμματέας του IRP. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε υποψήφιος του IRP για την προεδρία, ένα αξίωμα που προηγουμένως ήταν απαγορευμένο για τον κλήρο.

Ο Χαμενεΐ εξελέγη πρόεδρος τον Οκτώβριο του 1981 και επανεξελέγη το 1985. Η προεδρία ήταν σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός ρόλος κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, με το μεγαλύτερο μέρος της εκτελεστικής εξουσίας να ανήκει στον πρωθυπουργό.

Προώθησε έναν «ισλαμικό τρόπο ζωής» δίνοντας έμφαση στον πρόωρο γάμο, τις μεγαλύτερες οικογένειες και την υποχρεωτική χιτζάμπ. Ωστόσο, περιστασιακά έδειξε τακτική ευελιξία, όπως επιτρέποντας κάποια επιείκεια μετά τις διαμαρτυρίες «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022.

Αν και θεωρείται ευρέως ως έξυπνος και καλλιεργημένος, οι επικριτές τον έβλεπαν ως άκαμπτο και απρόθυμο για συμβιβασμούς. Σε αντίθεση με τον Χομεϊνί, ο οποίος κάποτε αποδέχτηκε την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ ως μια απαραίτητη «δηλητηριώδης κούπα», ο Χαμενεΐ φάνηκε αποφασισμένος να επιδιώξει τη νίκη και την επιβίωση σχεδόν με κάθε κόστος.

Εσωτερικές Πολιτικές Διαμάχες και Διαδοχή

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ηγεσίας του, ο Χαμενεΐ συγκρούστηκε με μεταρρυθμιστές και κεντρώους προέδρους, συμπεριλαμβανομένων των Μοχάμεντ Χαταμί, Χασάν Ρουχανί και άλλων. Τα κινήματα μεταρρύθμισης καταστάλθηκαν επανειλημμένα.

Ποτέ δεν ονόμασε σαφώς διάδοχο, αφήνοντας αβεβαιότητα για το αν το IRGC – η κύρια βάση εξουσίας του – θα διατηρούσε την κληρονομιά του ή θα οδηγούσε το Ιράν σε μια νέα κατεύθυνση.

Ο Χαμενεΐ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τέσσερις γιους κληρικούς, μία κόρη και τουλάχιστον δώδεκα εγγόνια.

Ιράν

Ο πρωταρχικός στόχος του Χαμενεΐ ήταν η επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ενίσχυσε τις στρατιωτικές δυνατότητες και την περιφερειακή εμβέλεια του Ιράν, αλλά άφησε πίσω του μια διασπασμένη κοινωνία, αποδυναμωμένη οικονομία, μειωμένη περιφερειακή επιρροή και ένα καθεστώς που απομονωνόταν ολοένα και περισσότερο διεθνώς.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για το Ιράν, με τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας αβέβαιη.