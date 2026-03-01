Πόλεμος στο Ιράν: Χειροκροτήματα και δάκρυα για θάνατο Χαμενεΐ – Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ, νέο χτύπημα στο Ντουμπάι

Πάνω από 200 νεκροί στο Ιράν, δεκάδες αξιωματούχοι μεταξύ των θυμάτων, πανηγυρισμοί και θρήνος στους δρόμους – Ιρανικά αντίποινα σε Ντουμπάι και χώρες με αμερικανικές βάσεις, παρέμβαση Τραμπ

Ποιος διοικεί τώρα το Ιράν;

Ο Αλιρεζά Αράφι, ανώτερος κληρικός και μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, διορίστηκε μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, του οργάνου που αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του Ανώτατου Ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη.

Ο Αράφι θα συμμετέχει στο τριμελές σχήμα μαζί με τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι.

Οι τρεις αξιωματούχοι συγκροτούν το συμβούλιο που μπορεί να παρέμβει άμεσα και να «αναλάβει προσωρινά όλα τα καθήκοντα της ηγεσίας», διασφαλίζοντας τη θεσμική συνέχεια του ιρανικού κράτους σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο.

«Κυνική δολοφονία» του Χαμενεΐ, λέει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τον θάνατο του Χαμενεΐ «κυνική δολοφονία που παραβίασε κάθε κανόνα ανθρώπινης ηθικής και διεθνούς δικαίου».

Νεκροί δυο ισραηλινοί

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τα ιρανικά αντίποινα.

Σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, ο ίδιος ανέφερε: «Παρότι οι επιχειρήσεις των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας των IDF είναι εκτεταμένες, δεν είναι αλάνθαστες». Κάλεσε τους πολίτες στο Ισραήλ να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να καταφεύγουν σε καταφύγια όταν σημειώνονται επιθέσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι IDF έχουν «πλήξει σοβαρά» το αμυντικό σύστημα του Ιράν, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με τον αμερικανικό στρατό για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

«Θα συνεχίσουμε αυτή την εκστρατεία μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει», τόνισε.

Διαψεύδει η Κύπρος τα όσα λέγονται για τους πυραύλους

Διαψεύδει η Λευκωσία την πληροφορία ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου.

Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είπε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε.

Φωτογραφίες από τους Ιρανούς που θρηνούν το θάνατο Χαμενεΐ

Αναχαιτίστηκαν πύραυλοι με κατεύθυνση την Κύπρο

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε την Κυριακή ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις.

Ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι πύραυλοι στόχευαν σκόπιμα βρετανικές εγκαταστάσεις στο νησί.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Η εκδίκηση είναι «νόμιμο δικαίωμα», δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν

Σε ανακοίνωση που δόθηκε μόλις στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος του Ιράν υποστηρίζει ότι η εκδίκηση αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα και καθήκον».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, του οποίου η τύχη παρέμενε μέχρι πρότινος ασαφής, φέρεται να δηλώνει στην ανακοίνωση ότι η δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη συνιστά «ανοιχτό πόλεμο κατά των μουσουλμάνων».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί την εκδίκηση εναντίον των δραστών και των διοικητών αυτού του εγκλήματος ως νόμιμο καθήκον και δικαίωμά της και θα εκπληρώσει αυτή τη μεγάλη ευθύνη και αποστολή με όλη της τη δύναμη», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, ο θάνατός του Χαμενεΐ αποτελεί «τη μεγαλύτερη συμφορά του ισλαμικού κόσμου σήμερα».

Η στιγμή που ο στρατός χτυπά τον Χαμενεΐ

IDF για θάνατο Χαμενεΐ: «Το μόνο που αφανίστηκε ήσουν εσύ»

Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) προχώρησαν σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με σαφές ειρωνικό μήνυμα.

Στην ανάρτηση αναδημοσιεύεται παλαιότερη δήλωση του Χαμενεΐ από το 2014, στην οποία υποστήριζε ότι «μέρα με τη μέρα το ισραηλινό καθεστώς πλησιάζει στην κατάρρευση και την εξόντωση». Πάνω από το στιγμιότυπο, η IDF σχολίασε: «The only thing annihilated was you…» («Το μόνο που αφανίστηκε ήσουν εσύ»).

ΗΑΕ σε Ιράν: «Βρείτε τα λογικά σας»

«Ο πόλεμός σας δεν είναι με τους γείτονές σας», τόνισε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απευθυνόμενος στο Ιράν, εκτιμώντας ότι τα ιρανικά πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου απομονώνουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η ιρανική επίθεση εναντίον χωρών του Κόλπου είναι λάθος υπολογισμός και απομονώνει το Ιράν σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Άνουαρ Γκάργκας σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων.

«Βρείτε τα λογικά σας (…) και συμπεριφερθείτε προς τους γείτονές σας με λογικό και υπεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε, προειδοποιώντας την Τεχεράνη κατά μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο μεταξύ οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι μία γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια που έπεσαν μετά την κατάρριψη drone το οποίο αναχαιτίστηκε στο συγκρότημα των πύργων Ετιχάντ, στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

Συμμετοχή Γ. Γεραπετρίτη σε έκτακτη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ., σε έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τη συνάντηση συγκαλεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας (Kaja Kallas), με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τεράστια έκρηξη στην Τεχεράνη

Μια μεγάλη έκρηξη καταγράφηκε στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό σημειώνεται αφού οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η πολεμική τους αεροπορία πλήττει στόχους «στην καρδιά της Τεχεράνης».

Πώς στήθηκε η επιχείρηση κατά Χαμενεΐ

Η CIA ενημερώθηκε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα συμμετείχε σε συνεδρίαση υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο το πρωί στην Τεχεράνη, γεγονός που επέτρεψε στον αμερικανικό και τον ισραηλινό στρατό να τον στοοχθετήσει, αναφέρουν σε σημερινό τους άρθρο οι New York Times.

Επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της επιχείρησης, η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ εδώ και πολλούς μήνες και είχε μάθει με αρκετή βεβαιότητα τον τόπο της κατοικίας του και τις συνήθειές του.

«Στη συνέχεια η υπηρεσία ενημερώθηκε ότι θα πραγματοποιούνταν μια συνεδρίαση υψηλόβαθμων στελεχών το Σάββατο το πρωί σε κτηριακό συγκρότημα που ανήκει στις ιρανικές αρχές, στην καρδιά της Τεχεράνης. Ακόμη πιο σημαντικό, η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα βρισκόταν εκεί», σημειώνει η εφημερίδα.

Οι Αμερικανοί μοιράστηκαν τις πληροφορίες αυτές με το Ισραήλ και, σύμφωνα με πηγές ενημερωμένες για τη διαδικασία λήψης της απόφασης στις οποίες απευθύνθηκε η WSJ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της επίθεσής τους, εν μέρει για να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες, γεγονός που οδήγησε στην εξόντωση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μια επίθεση στη διάρκεια της νύκτας προκειμένου να εκμεταλλευθούν το σκοτάδι, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επεσήμανε ότι τελικά το πλήγμα εξαπολύθηκε στις 09:40 (τοπική ώρα, 08:10 ώρα Ελλάδας) με μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους αέρος- εδάφους.

Από το πλήγμα αυτό σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν.

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΕΘΑ υπό τον Ν. Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Επίσης, ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση κοντά στις ακτές του Ομάν

Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το δεξαμενόπλοιο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά του Μουσαντάμ στο Ομάν.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και ολόκληρο το πλήρωμα των 20 ατόμων απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Αυτός είναι ο νέος ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Βαχίντ Σαχεράγκι (Vahid Shahcheraghi), γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1958, γνωστός ως Αχμάντ Βαχίντι, είναι Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Προηγουμένως υπηρέτησε ως Ιρανός υπουργός Εσωτερικών από το 2021 έως το 2024 και σήμερα είναι μέλος του υψηλόβαθμου ιρανικού συμβουλίου.

Η Ιντερπόλ έχει εκδώσει κόκκινη ειδοποίηση για τη σύλληψή του σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση στην AMIA το 1994.

Αλί Χαμενεΐ: Το τέλος του ασκητή δικτάτορα που κράτησε το Ιράν σε ομηρία

Για 37 χρόνια ο Αλί Χαμενεΐ προσποιήθηκε τον ασκητή ενώ έπνιγε τον λαό του στο αίμα και έσπερνε τον τρόμο στον κόσμο. Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην ιστορία, σύμφωνα με τον Τραμπ, δεν νικήθηκε μόνο από τα όπλα, αλλά και από την απύθμενη υποκρισία του.

Μητσοτάκης για Ιράν: Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί

Στις εξελίξεις που επικρατούν στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι «απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή».

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο».

Νέο κύμα επιθέσεων από το Ισραήλ στο Ιράν

Χτυπήματα «στην καρδιά της Τεχεράνης» ανακοίνωσε ότι κατάφερε ο ισραηλινός στρατός σε ενημέρωσή του, δηλώνοντας μάλιστα ότι τα πρώτα πλήγματα που σημειώθηκαν το Σάββατο (28/2) «προετοίμαζαν τον δρόμο» προς την ιρανική πρωτεύουσα.

Το στοίχημα του Τραμπ που μπορεί να τον «κάψει»

Το αν ο Τραμπ θα κερδίσει το στοίχημα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης αλλά και από το τι θα ακολουθήσει. Αν το καθεστώς ανατραπεί και το Ιράν επιστρέψει στη διεθνή κοινότητα, ο αμερικανός πρόεδρος θα έχει καταφέρει κάτι στο οποίο απέτυχαν όλοι οι προκάτοχοί του.

Αν όμως η διάδοχη κατάσταση στην Τεχεράνη συνεχίζει να είναι εχθρική προς τις ΗΠΑ ή αν το Ιράν βυθιστεί στο χάος, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολα αν απαιτηθεί παρατεταμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο θάνατος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη αλλά ο Τραμπ δεν μπορεί να επηρεάσει από την Ουάσιγκτον το τι θα ακολουθήσει στην Τεχεράνη.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση στην περιοχή μπορεί επίσης να επηρεάσει περιφερειακά ζητήματα, όπως την ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Στη φωτιά της Τεχεράνης το μέλλον του Τραμπ – Στις ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικανοί στηρίζουν τον πρόεδρο ενώ οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να περιορίσουν τις εξουσίες του επειδή παράκαμψε το Κογκρέσο

Επίθεση στο λιμάνι του Ντουμπάι

Καπνοί υψώνονται από το λιμάνι Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι έπειτα από ιρανική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί.

Τις τελευταίες εβδομάδες εκεί είχαν συγκεντρωθεί ναυτικά μέσα των ΗΠΑ.

Ο πρώτος MAGA πόλεμος της εποχής Τραμπ

Ο Τραμπ που κέρδισε τη μάχη για την επιστροφή στο Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων, υποσχόμενος ότι δεν θα σπαταλά αμερικανικό αίμα και χρήμα σε ξένους πολέμους, τώρα κηρύσσει πόλεμο. Δικό του, αλλά πόλεμο. Κι εδώ πολλοί βιάζονται να μιλήσουν για αντίφαση. Κάνουν λάθος.

Ο Τραμπ δεν είναι ένας ένας υπέρμαχος του απομονωτισμού με ιδεολογικό πρόσημο. Είναι και θα είναι πάντα ένας επιχειρηματίας που σκέφτεται σε όρους συναλλαγής και όταν ένας πόλεμος μπορεί να του αποδώσει, θα επενδύσει σε αυτόν.

Η επίθεση στο Ιράν θα φέρει σημαντικά κέρδη για εκείνον παρά τις ζημιές και τα βαρέλια πετρελαίου που θα πάρουν τον ανήφορο: ισχυροποιεί τον δεσμό με το Ισραήλ, θέτει πάλι όρια στη Μέση Ανατολή, στέλνει μήνυμα στην Κίνα, και ολοκληρώνει ό,τι ο Μπάιντεν δεν τόλμησε. Done deal.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει αυτή την κρίση διαφορετική από τις προηγούμενες. Δεν είναι απλώς ένας ακόμα πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση της MAGA εποχής.

Από τον καφέ των 200 ευρώ στο πεδίο της σύγκρουσης

Για την ιστορία, το Burj Al Arab που χτυπήθηκε χθες από ιρανικό drone δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο, είναι το απόλυτο σύμβολο της πολυτέλειας του Ντουμπάι.

Άνοιξε το 1999 πάνω σε τεχνητό νησί απέναντι από την παραλία Jumeirah και με το χαρακτηριστικό σχήμα ιστίου έγινε γρήγορα το «πρόσωπο» της πόλης στον κόσμο.

Συχνά αποκαλείται ανεπίσημα «7 αστέρων», καθώς διαθέτει αποκλειστικά σουίτες, ιδιωτικούς μπάτλερ, επιχρυσωμένα εσωτερικά διακοσμητικά και ένα από τα πιο εντυπωσιακά αίθρια ξενοδοχείων παγκοσμίως.

Είναι επίσης γνωστό για τις πολυ υψηλές τιμές του:

Το διάσημο afternoon tea με γλυκά και επιδόρπια (όπως το πολυσυζητημένο τιραμισού) μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 150–200 ευρώ το άτομο.

Ένας απλός καφές με θέα από το Skyview Bar κοστίζει δεκάδες ευρώ.

Οι σουίτες μπορούν να αγγίξουν χιλιάδες ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Το γεγονός ότι επλήγη, έστω και με περιορισμένες ζημιές από συντρίμμια μετά από αναχαίτιση, δίνει ισχυρό συμβολισμό στις εξελίξεις, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως.

Ελληνική πρεσβεία στα ΗΑΕ: «Μείνετε στα σπίτια σας»

Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, μετά τα πρόσφατα πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλεί αυξημένη ανησυχία και κινητοποίηση των διπλωματικών Αρχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αμπού Ντάμπι εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση με οδηγίες προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα, καλώντας τους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και τα πλήγματα που σημειώθηκαν στα ΗΑΕ, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820 Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ και επιθυμούν να επαναπατριστούν (σε περίπτωση που υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαπανατρισμού), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/XWgHGqpk6W9D3dhx5

Αναμένεται νέα επίθεση σε λίγη ώρα στο Τελ Αβίβ

Ηχησε το 112

Ποιος έχει το τιμόνι του Ιράν;

Μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το ποιος βρίσκεται πλέον στο τιμόνι του Ιράν. Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δήλωσε τη νύχτα ότι θα υπάρξει σήμερα μια προσωρινή ηγεσία.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο IRINN, ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, ανέφερε ότι η χώρα είναι «προετοιμασμένη για τέτοιες στιγμές» και ότι υπάρχουν «σχέδια για όλα τα ενδεχόμενα» — συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ.

«Θα δείτε ότι μετά τον σχηματισμό του ηγετικού συμβουλίου, η ισχύς και η συνοχή των αξιωματούχων, των αμυντικών δυνάμεων και του λαού θα ξεπερνούν κάθε φαντασία», πρόσθεσε.

Ο Καλιμπάφ εξαπέλυσε επίσης απειλές κατά των «βρόμικων εγκληματιών» Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας «πολύ ανοιχτά και ξεκάθαρα: έχετε περάσει την κόκκινη γραμμή μας και πρέπει να πληρώσετε το τίμημα». Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τη βασική ηγεσία της χώρας.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και του στρατηγού Μοχάμεντ Πακπούρ, ενώ η τύχη του γιου του Ανώτατου Ηγέτη παραμένει ασαφής.

Χτυπήθηκε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Επίθεση από ιρανικά drones δέχθηκε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τους χώρους του αεροδρομίου με πυκνούς καπνούς και τον κόσμο να τρέχει.