Η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς τη Δευτέρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Μία Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα πως η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο παραληφθούν.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
ΠΚ team
ΠΚ team
