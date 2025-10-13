Live – Γάζα: Ο Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο – Όλα τα βλέμματα στο Σαρμ Ελ Σέιχ και τη Σύνοδο Ειρήνης

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε ότι θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο – Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους – Καψόνια του Ισραήλ στις οικογένειες των Παλαιστίνιων κρατουμένων.
Liveblog Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα Upd: 13.10.2025, 17:52
Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Χαμάς ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και ολοκληρώθηκε αργότερα στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελευθερώνει Παλαιστίνιους κρατουμένους. Συνολικά έχει συμφωνήσει να αφήσει 2.000 ανθρώπους..
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην ισραηλινή Κνεσέτ κάνοντας λόγο για «ιστορική μέρα στη Μέση Ανατολή» και θα κατευθυνθεί προς την Αίγυπτο για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής που θα επικυρώσει τη συμφωνία εκεχειρίας, χωρίς όμως την παρουσία Νετανιάχου.
Σημαντικές εξελίξεις
Στην Αίγυπτο ο Τόνι Μπλερ – Θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής
Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας Τραμπ στην Κνεσέτ
Άραβας βουλευτής της αριστεράς αυτός που διαμαρτυρήθηκε στην ομιλία Τραμπ – Ζήτησε αναγνώριση της Παλαιστίνης
Ο Νετανιάχου δεν θα πάει στην Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο
Πλαστικές σφαίρες στους Παλαιστίνιους που περιμένουν την απελευθέρωση κρατουμένων
Αίγυπτος: Νετανιάχου και Αμπάς θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής
Από τη χαρά στην ψυχρολουσία – Οικογένεια παλαιστίνιου κρατουμένου μαθαίνει ότι θα απελαθεί χωρίς να τον δει
Η Χαμάς παρέδωσε και τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό
Τραμπ: Η Χαμάς έχει λάβει την έγκρισή μας για επανεξοπλισμό
Ανακοίνωση της Χαμάς – Παραμένουμε δεσμευμένοι στη συμφωνία όσο παραμένει και το Ισραήλ
Συναντήσεις Αμπάς στο Σαρμ Ελ Σέιχ – Και με τον Κ. Μητσοτάκη
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε με αρκετούς ηγέτες χωρών και ανώτερους αξιωματούχους στη σύνοδο κορυφής στη Γάζα στην Αίγυπτο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa, μεταξύ των συναντήσεών του ήταν οι εξής:
Ο βασιλιάς Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν
Ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ του Αζερμπαϊτζάν
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας
Ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε της Νορβηγίας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της Ελλάδας
Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουδάνι του Ιράκ
Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ του Καναδά
Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν
Ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ μπιν Χαμάντ αλ-Μπουσάιντι του Ομάν
Συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ-Σέιχ, και τον διπλωματικό σύμβουλο Ματζντί αλ-Χαλντί.
