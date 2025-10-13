ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΚΕ:Σχόλιο του Γραφείου Τύπου Για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με τη Γάζα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, που τόσο καιρό αρνούνται να καταδικάσουν την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, υπερθεματίζουν για το «σχέδιο Τραμπ για την Γάζα» που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, διαιωνίζει την ισραηλινή κατοχή και δημιουργεί ένα προτεκτοράτο υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ αναβαθμίζει και τη θέση της Τουρκίας στην περιοχή.

Κι όλα αυτά επειδή βρίσκεται στη λίστα των «καλεσμένων» του Τραμπ στη διάσκεψη της Αιγύπτου. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι «παρούσα στις εξελίξεις», αλλά σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι «εξελίξεις» και τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση σε αυτές.

