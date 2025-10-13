Live – Γάζα: Στις 8 ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής – Το μεσημέρι η σύνοδος στην Αίγυπτο

Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση από τη Χαμάς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα – Ο πόλεμος τελείωσε λέει ο Τραμπ που μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Χαμάς αναμένεται να αρχίσει στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιουνίς, στη Γάζα, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους τις επόμενες ώρες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, καθώς ταξίδευε προς τη Μέση Ανατολή, όπου θα μιλήσει στην ισραηλινή Κνεσέτ και θα συμπροεδρεύσει σε σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ήδη, λεωφορεία του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασαν στο Deir el-Balah, στο κέντρο της Γάζας και στη φυλακή Ofer του Ισραήλ σε προετοιμασία για την ανταλλαγή. Στο Τελ Αβίβ εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων.

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, ο Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έφτασε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα η σύνοδος κορυφής για τη Γάζα.

Δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα των παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν

Το γραφείο Τύπου της Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το Reuters.

Λεωφορεία του Ερυθρού Σταυρού έφτασαν στη φυλακή Ofer του Ισραήλ

Λεωφορεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασαν στη στρατιωτική φυλακή Ofer του Ισραήλ, όπου αναμένεται να παραλάβουν 108 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα αφεθούν ελεύθεροι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Άλλοι 142 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι από τη φυλακή Ktzi’ot στο Negev για να μεταβούν είτε στη Γάζα είτε στην εξορία.

Τι γνωρίζουμε για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που πρόκειται να αποφυλακιστούν

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να αποφυλακιστούν σε αντάλλαγμα για τους υπόλοιπους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που κρατούνται στη Γάζα.

Όπως μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα:

Ο αριθμός περιλαμβάνει περίπου 1.700 Παλαιστίνιους κρατούμενους που συνελήφθησαν στη Γάζα και οι οποίοι θεωρούνται από τον ΟΗΕ ως εξαφανισμένοι βίαια.

Άλλοι 250 από αυτούς είναι Παλαιστίνιοι που εκτίουν ισόβια και μακροχρόνιες ποινές, κυρίως για επιθέσεις ή φερόμενη συμμετοχή σε βίαιες ενέργειες κατά Ισραηλινών.

Από τους τελευταίους, 135 θα απελαθούν στη Γάζα ή θα εξοριστούν στο εξωτερικό, ενώ 100 αναμένεται να σταλούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περίπου 15 πρόκειται να απελευθερωθούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πριν από την ανταλλαγή, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στη φυλακή Ofer κοντά στη Ραμάλα και στη φυλακή Ketziot στην έρημο Negev.

Η Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν

Η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των 20 επιζώντων Ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για τους:

Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio και David Cunio.

Al Jazeera: Περίπλοκη και ρευστή κατάσταση

Το Al Jazeera, επικαλούμενο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδει ότι υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, μετά από αιτήματα της Χαμάς στον κατάλογο των παλαιστίνιων κρατουμένων που ζητά να απελευθερωθούν.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, η Χαμάς ενημέρωσε το Ισραήλ ότι δύο από τα ονόματα στον κατάλογο δεν είναι επιλέξιμα ενώ το ένα έχει ήδη αποφυλακιστεί.

Το μέσο αναφέρει ότι έχουν γίνει και μικρές αλλαγές στον κατάλογο των ομήρων, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης επτά ανηλίκων. Προστέθηκαν επίσης δύο γυναίκες.

Όλα είναι πολύ περίπλοκα και πολύ ρευστά μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στο Κατάρ.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι η Χαμάς πιέζει για την συμπερίληψη ενός άνδρα ονόματι Δρ Χουσάμ Αμπού Σαφία, παιδίατρου από τη βόρεια Γάζα και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, το οποίο υπέστη επανειλημμένες πολιορκίες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Δρ Abu Safia δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο Instagram, πλάνα από αυτές τις πολιορκίες, δείχνοντας αυτό που περιέγραψε ως τις φρικαλεότητες που διέπρατταν οι ισραηλινές δυνάμεις εναντίον των ιατρικών εγκαταστάσεων.

Στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ – Δηλώνει ότι ο «πόλεμος τελείωσε»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε καθώς πετούσε προς το Ισραήλ, όπου θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ πριν μεταβεί στην Αίγυπτο όπου θα συμπροεδρεύσει στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ στις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Στις 8 ξεκινά η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Οικογένειες στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη περιμένουν την επιστροφή των αγαπημένων τους, με την Χαμάς να αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 Ισραηλινούς αιχμαλώτους σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους τις επόμενες ώρες.

Εκατοντάδες Ισραηλινοί έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αναμένοντας με αγωνία την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 08:00 το πρωί από τον διάδρομο της Νετζαρίμ και προβλέπεται να συνεχιστεί στις 10:00 το πρωί στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ήδη πολίτες συγκεντρώνονται έξω από την στρατιωτική βάση έτσι ώστε να πανηγυρίσουν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν την απελευθέρωση των ομήρων που παρέμειναν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο και συγκεκριμένα από το Sky News Arabia που δείχνουν τις προετοιμασίες που γίνονται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ερυθρό Σταυρό όπως και από την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για την παραλαβή των ομήρων.