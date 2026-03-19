Απεργία στα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Ρέθυμνο από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Απεργιακή κινητοποίηση από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα πραγματοποιήσουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων του νομού Ρεθύμνου, όπως αποφάσισαν στη Γενική τους συνέλευση την Τρίτη.
Στις 26 του μήνα θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν εκ νέου τις κινήσεις τους.
Ωστόσο, αν η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών που έχει γενική συνέλευση σήμερα, Πέμπτη, αποφασίσει κινητοποίηση νωρίτερα από τη Δευτέρα, ο σύλλογος Ρεθύμνου θα συμπορευθεί με την ομοσπονδία.
Όπως τόνισε χθες ο πρόεδρος των βενζινοπωλών, κ. Ηρακλής Ξυδάκης, το πλαφόν άφησε δυσαρεστημένους τους επαγγελματίες του κλάδου, προσθέτοντας πως αυτό το μέτρο δεν σταματά την ανοδική πορεία των τιμών αλλά μειώνει τα ήδη ασφυκτικά περιθώρια κέρδους των πρατηρίων.
Οι πρατηριούχοι στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές βιώνουν έντονες οικονομικές πιέσεις, ειπε.
Το αδιαχώρητο για να γεμίσουν τα αυτοκίνητα βενζίνη υπό τον φόβο της απεργίας
Ακόμα και πριν ανακοινωθεί επίσημα πως οι βενζινοπώλες θα πάνε σε απεργία, οι ρεθυμνιώτες έσπευσαν από το βράδυ της Τρίτης να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Είχε κυκλοφορήσει μία πληροφορία πως η απεργία θα ξεκινούσε την Τετάρτη, πήγε από στόμα σε στόμα και οι δρόμοι όπου υπήρχαν βενζινάδικα έπηξαν!
Αυτό έγινε το βράδυ της Τρίτης, όμως λίγο αργότερα οι βενζινοπώλες στο Ρέθυμνο πήραν απόφαση πως η απεργία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα και για τέσσερις μέρες και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε σχετικά.
