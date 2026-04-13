Αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ με Εντολή Τραμπ – «Παραβίαση εκεχειρίας όποιο στρατιωτικό πλοίο πλησιάσει», λέει το Ιράν

Το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι – «Δεν με ενδιαφέρει αν επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις» διαμηνύει ο Τραμπ

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπερνά ξανά τα 100 δολάρια

Ο Τραμπ δηλώνει πως «δεν τον ενδιαφέρει» αν το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου ή όχι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους θα αποκλείσουν κάθε θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται ή εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια, αρχίζοντας από τις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (14:00 GMT) σήμερα. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αφορά τον πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Την ίδια στιγμή, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι κάθε στρατιωτικό πλοίο που θα πλησιάσει στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και «θα αντιμετωπιστεί με αυστηρό τρόπο». Οι ιρανικές αρχές τόνισαν ότι η στάση αυτή αποτελεί απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση στην περιοχή.

Πέντε νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ένα από τα θύματα έχασε τη ζωή του ύστερα από σειρά ισραηλινών επιδρομών στην πόλη Μπαζουρίγεχ.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις αυτές, ενώ αρκετά σπίτια και ένα σχολικό κτίριο υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Όπως μεταδίδει το NNA, δύο ακόμη άτομα σκοτώθηκαν στη Ναμπατίγια Ελ Φάουκα και στη Σιρ Ελ Γκαρμπίγεχ, ενώ άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Σουκίν.

Οι πληροφορίες παραμένουν υπό διασταύρωση και αναμένονται νεότερα μόλις υπάρξουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ζημιές σε εργοστάσιο στο Ισραήλ από θραύσματα drone

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Channel 12, θραύσματα από την αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες της εταιρείας Shaniv Sasatech, που βρίσκονται στο βιομηχανικό πάρκο Dalton Industrial Park.

Το πάρκο βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ, στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας, όπου δραστηριοποιούνται πολλές βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα, ενώ οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ζημιά.

Ιράν: Τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι εκτελέστηκαν στη χώρα το 2025

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμός ρεκόρ από το 1989, ανακοίνωσαν σήμερα δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες προειδοποίησαν ότι η προσφυγή στη θανατική ποινή μπορεί να αυξηθεί μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο αριθμός των εκτελέσεων αυξήθηκε 68% σε σχέση με το 2024 (975 άνθρωποι εκτελέστηκαν) και περιλαμβάνει 48 γυναίκες που απαγχονίστηκαν, σύμφωνα με καταμέτρηση που δημοσιεύουν στην κοινή έκθεσή τους η νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, IHR) και η οργάνωση του Παρισιού Ensemble Contre la Peine de Mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής, ECPM).

Αν η Ισλαμική Δημοκρατία «επιβιώσει της σημερινής κρίσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι εκτελέσεις να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο ακόμη πιο εντατικό, ως εργαλείο καταπίεσης και καταστολής», προειδοποιούν οι μκο στην έκθεσή τους.

Εκτοξεύεται και πάλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι – ΤΑ ΝΕΑ

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά την απειλή του Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Το Brent αυξήθηκε κατά 8%, ενώ και οι αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες άνω του 1%.

Ισραήλ: Αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη δυτική Γαλιλαία

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε συναγερμό στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ, ενεργοποιώντας τις σειρήνες προειδοποίησης.

Όπως μετέδωσε ο σταθμός, το drone εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε επιτυχώς από τις ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η αναχαίτιση σημειώθηκε μετά την ανίχνευση της εισόδου του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της χώρας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση των συστημάτων συναγερμού.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για την προέλευση του drone.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ, με έναρξη στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν».

Aνάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.

Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).

Οι ΗΠΑ αναγγέλλουν αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Ο στρατός των ΗΠΑ έκανε γνωστή την πρόθεσή του να προχωρήσει από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών των δυο εμπόλεμων κρατών, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

Αφού ενέσκηψε το αδιέξοδο, το Πακιστάν, η χώρα που υπήρξε οικοδέσποινα των διαπραγματεύσεων, κάλεσε να τηρηθεί η ανακωχή δυο εβδομάδων που συμφωνήθηκε την περασμένη Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Όμως καμιά από τις δυο πλευρές δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα ως αυτό το στάδιο για το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός, που θεωρητικά θα διαρκέσει ως την 22η Απριλίου.

Η αποτυχία του εγχειρήματος επιτείνει τους φόβους πως θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 6.000 και πλέον ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω του στενού του Χορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

«Δυο δάχτυλα» από τη σύναψη συμφωνίας;

Μολονότι διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες 20 και πλέον ωρών στην Ισλαμαμπάντ είχαν αρχίσει «καλά» και ότι στα «περισσότερα» ζητήματα οι χώρες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αποτυχία της διαπραγμάτευσης στην άρνηση του Ιράν να αποκηρύξει διά παντός την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου — φιλοδοξία που η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως έτρεφε ποτέ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συμμετείχε στις εντατικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, τόνισε από την πλευρά του ότι τα μέρη είχαν φτάσει «δυο δάχτυλα» από τη σύναψη συμφωνίας, αποδίδοντας το ότι δεν κλείστηκε στον «μαξιμαλισμό» των Αμερικανών.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ –επίσης παρών στην πακιστανική πρωτεύουσα– αναφέρθηκε νωρίτερα σε «ατμόσφαιρα καχυποψίας και δυσπιστίας» και έκρινε πως ήταν «προφανές» πως δεν θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία σε «μόνο» μια συνάντηση.

Οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «διαδικασία αποκλεισμού όλων των πλοίων που αποπειρώνται να εισέλθουν στο ή να εξέλθουν από το στενό του Χορμούζ», ήταν η αντίδραση του προέδρου Τραμπ στην είδηση της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση αυτής της φύσης στο στενό, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος, δήλωσε στο Fox News πως η Βρετανία «και μερικές άλλες χώρες» θα στείλουν ναρκαλιευτικά.

Το Ιράν «δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε καμιά απειλή», αντέταξε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας– από την πλευρά τους απείλησαν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε «θανάσιμη δίνη» και επαναβεβαίωσαν πως έχουν υπό τον «πλήρη έλεγχό τους» τη ναυσιπλοΐα στο στενό, όπου η Τεχεράνη εννοεί να επιβάλλει διόδια στο εξής.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, δυο δεξαμενόπλοια υπό σημαία Πακιστάν που κατευθύνονταν εκεί έκαναν αναστροφή χθες, ενώ εκατοντάδες άλλα παραμένουν αποκλεισμένα.

«Ελάχιστοι λόγοι υπάρχουν για να θεωρήσουμε ότι οποιοσδήποτε αποκλεισμός θα ανάγκαζε το Ιράν να συνθηκολογήσει. Στην πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα που έχει δείξει η χώρα υποδεικνύει το αντίθετο», εκτίμησε ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, ερευνητής του ινστιτούτου μελετών για την εθνική ασφάλεια (INSS) του Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας ακόμη πως για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα απαιτείτο «μαζική και παρατεταμένη ανάπτυξη ναυτικών πόρων».

Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο συνεχίζονται

Αν και οι αντιπροσωπείες έφυγαν από το Πακιστάν, δεν έκλεισαν την πόρτα σε ενδεχόμενη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», είπε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεψε στις ΗΠΑ.

Ως προς το δεύτερο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, τον Λίβανο, προβλέπεται να γίνουν αύριο Τρίτη συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάτι που ενέκρινε το Ισραήλ υπό πίεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Ανάμεσά τους ήταν μέλος ομάδας διάσωσης της λιβανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν συμπεριλάμβανε τον Λίβανο, παρά το ότι ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ είχε ανακοινώσει το αντίθετο.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται, και μέσα στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την πρώτη επίσκεψή του στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στα εδάφη που έχει καταλάβει ο στρατός του.

Ο ομόλογός του στον Λίβανο Ναουάφ Σαλάμ διαβεβαίωσε από την πλευρά του πως η Βηρυτός εργάζεται για να εξασφαλίσει μέσω διαπραγματεύσεων την «πλήρη αποχώρηση» των στρατευμάτων του Ισραήλ από το έδαφος της χώρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δηλώνει πως «δεν τον ενδιαφέρει» αν το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου ή όχι

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.

Αραγτσί: «Στο Ισλαμαμπάντ βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μαξιμαλισμό και αλλαγή όρων από τις ΗΠΑ» –

«Καμία απολύτως εμπειρία δεν αποκτήθηκε. Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η έχθρα γεννά έχθρα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τη Δευτέρα

«Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) θα αρχίσουν να εφαρμόζουν αποκλεισμό όλης της θαλάσσιας κυκλοφορίας για τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες στις 13 Απριλίου στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), σύμφωνα με τη διακήρυξη του προέδρου.

Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Οι δυνάμεις της CENTCOM δεν θα παρεμποδίσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς και από μη ιρανικούς λιμένες.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρασχεθούν στα εμπορικά ναυτικά μέσω επίσημης ανακοίνωσης πριν από την έναρξη του αποκλεισμού.

Συνιστάται σε όλους τους ναυτικούς να παρακολουθούν τις εκπομπές των «Ανακοινώσεων προς τους Ναυτικούς» και να επικοινωνούν με τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο κανάλι 16 γέφυρα-προς-γέφυρα όταν δραστηριοποιούνται στον Κόλπο του Ομάν και στις εισόδους των Στενών του Ορμούζ».

Αυτό σημαίνει ότι ο αποκλεισμός θα αρχίσει στις 17:00 η ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία τονίζουν ότι η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι οποιαδήποτε εκεχειρία στη Μέση Ανατολή πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

Γκαλιμπάφ: Απολαύστε τις τωρινές τιμές στην αντλία – Με τον αποκαλούμενο αποκλεισμό, σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4 – 5 δολαρίων

Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ γράφει σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ:

«Απολαύστε τις τωρινές τιμές στην αντλία. Με τον αποκαλούμενο ‘αποκλεισμό’, σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4 – 5 δολαρίων».

KAN News: Ο διοικητής της CENTCOM θα μεταβεί τη Δευτέρα στο Ισραήλ

Ο διοικητής της αμερικανικής CENTCOM (της διοίκησης που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή), Μπραντ Κούπερ αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ισραηλινό KAN News.