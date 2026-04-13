Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ, αντίστροφη μέτρηση για τον ναυτικό αποκλεισμό – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο

Η Βρετανία δεν θα στηρίξει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ – Απειλεί η Τεχεράνη «κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές»

Το Ισραήλ ίσως χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο, δηλώνει ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Ο ισραηλινός στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, εντός ημερών

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο

Ιράν προς ΗΠΑ: «Κανένα λιμάνι στην περιοχή δεν θα είναι ασφαλές αν τεθούν σε κίνδυνο τα δικά μας»

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπερνά ξανά τα 100 δολάρια

Ο Τραμπ δηλώνει πως «δεν τον ενδιαφέρει» αν το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου ή όχι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους θα αποκλείσουν κάθε θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται ή εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια, αρχίζοντας από τις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (14:00 GMT) σήμερα. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αφορά τον πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Την ίδια στιγμή, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι κάθε στρατιωτικό πλοίο που θα πλησιάσει στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και «θα αντιμετωπιστεί με αυστηρό τρόπο». Οι ιρανικές αρχές τόνισαν ότι η στάση αυτή αποτελεί απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση στην περιοχή.

Live blog με όλες τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

ΟΗΕ: Σε εξέλιξη διπλωματική πρωτοβουλία για την πρόταση σχετικά με τα λιπάσματα στο Ορμούζ

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματική πρωτοβουλία για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση φορτίων λιπασμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πηγή με γνώση των συνομιλιών υπογράμμισε την αυξανόμενη πίεση, καθώς οι ελλείψεις λιπασμάτων επιδεινώνονται διεθνώς.

Η Juliette Touma, διευθύντρια επικοινωνίας του UNOPS, δήλωσε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν «εκτενείς συναντήσεις» στη Νέα Υόρκη σχετικά με τον σχεδιασμό του μηχανισμού και τον τρόπο λειτουργίας του, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διευκολυνθεί η ασφαλής διέλευση πλοίων που μεταφέρουν λιπάσματα και συναφή υλικά μέσω του στενού, ώστε να περιοριστούν οι πιθανές ανθρωπιστικές συνέπειες για χώρες της Ασίας και της Αφρικής που εξαρτώνται από αυτά τα προϊόντα, πρόσθεσε η ίδια.

Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) προειδοποιεί ότι η μείωση άνω του 90% στην κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο απειλεί την αγροτική παραγωγή και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία συνεχίζουν τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν στην επιβολή και διατήρηση ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου των ΗΠΑ στο Al Jazeera. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι κανόνες εμπλοκής για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκείς δυνάμεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή του αποκλεισμού. Τόνισε, επίσης, πως το μέτρο αυτό θα διατηρηθεί «για όσο διάστημα χρειαστεί», βάσει των αποφάσεων που έχει λάβει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Rosatom ολοκληρώνει την εκκένωση του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ στο Ιράν – Αποχωρούν 108 εργαζόμενοι

Η κρατική ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε ότι προχωρά στο τελικό στάδιο της εκκένωσης του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ria.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας, συνολικά 108 μέλη του προσωπικού της Rosatom πρόκειται να αποχωρήσουν από τον σταθμό, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

ΥΠΑΜ Πακιστάν: Yπάρχει πιθανότητα να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Khawaja Asif, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να επαναληφθούν οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Όπως ανέφερε, ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ξεκινήσει σύντομα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναθέρμανση των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών

Η Κίνα ζητά την προστασία των πολιτών της και επιδιώκει στενότερους ενεργειακούς δεσμούς με τα ΗΑΕ

Ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Τσιανγκ συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον διάδοχο του θρόνου του Αμπού Ντάμπι, Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, ο Λι υπογράμμισε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να ενισχύσει τα θεμέλια της ενεργειακής συνεργασίας με τα ΗΑΕ και να διερευνήσει νέες δυνατότητες στους τομείς της αποθήκευσης ενέργειας, της υδρογονοενέργειας και των οχημάτων νέας τεχνολογίας.

Παράλληλα, ο Λι κάλεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να «λάβουν ισχυρά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Κινέζων πολιτών, των θεσμών και των έργων» που βρίσκονται στη χώρα, στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν. Τόνισε ακόμη ότι η Κίνα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και εξέφρασε ανησυχία για τις επιθέσεις στο Λίβανο, καλώντας για παύση εχθροπραξιών. Η κρίση αυξάνει το ενεργειακό κόστος στην ΕΕ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η προειδοποιητική ανακοίνωση προς τους ναυτικούς, την οποία επικαλείται το Reuters, ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η οδηγία αφορά κάθε εμπορικό ή στρατιωτικό σκάφος που κινείται στην περιοχή.

«Κάθε σκάφος που εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα αποτρέπεται», τονίζεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τον αυστηρό χαρακτήρα των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι «ο αποκλεισμός δεν αφορά τη διέλευση ουδέτερων πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ προς ή από προορισμούς εκτός του Ιράν». Η επισήμανση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας για τις διεθνείς εμπορικές ροές που διέρχονται από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Το Ισραήλ περιόρισε τις αεροπορικές του δραστηριότητες στο Λίβανο πριν από τις άμεσες συνομιλίες της Τρίτης στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 13, εν όψει των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, το Ισραήλ περιόρισε τη δραστηριότητα της πολεμικής του αεροπορίας στον Λίβανο, ύστερα από πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, οι επιχειρήσεις περιορίζονται πλέον στην υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων και στην αποτροπή επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, ενώ έχουν σταματήσει οι αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και σε περιοχές βαθιά μέσα στο λιβανικό έδαφος.

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ινδία όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο πρέσβης του Ιράν στην Ινδία

Ο πρέσβης του Ιράν στην Ινδία Μοχάμαντ Φαταχάλι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί «καλή επαφή» με την ινδική κυβέρνηση σχετικά με τη διέλευση των πλοίων της χώρας από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, το Ιράν επιθυμεί να στηρίξει το Νέο Δελχί και να συμβάλει στην ασφαλή ναυσιπλοΐα της Νότιας Ασίας μέσω της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας στο ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού ως «αλαζονική ρητορική». Τόνισε ότι το Ιράν θα θεωρούσε μια τέτοια ενέργεια «πράξη πολέμου», στην οποία θα απαντούσε αναλόγως.

Σε ανάρτησή του, ο Ιμπραχίμ Ρεζάι υπογράμμισε πως η Τεχεράνη διαθέτει και άλλους «άσους στο μανίκι» της, προκειμένου να αντιδράσει σε ενδεχόμενο αποκλεισμό των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα λιμάνια της.

Ο Ρεζάι επισήμανε ακόμη ότι ο μόνος δρόμος για αποκλιμάκωση είναι οι «ΗΠΑ να σεβαστούν τους Ιρανούς» και να μην εγείρουν απαιτήσεις για ζητήματα που, όπως σημείωσε, δεν κατάφεραν να επιβάλουν «κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την Δευτέρα τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Πρόσθεσε ότι: «Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Επιπλέον, ο Νετανιάχου ανέφερε πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.

Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε για επικείμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με τις διεθνείς πιέσεις και τον λεγόμενο «αποκλεισμό» των Στενών του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε ότι οι πολίτες θα πρέπει να «απολαύσουν τις τρέχουσες τιμές της βενζίνης», καθώς ενδέχεται να νοσταλγήσουν μια εποχή όπου η βενζίνη κόστιζε 4-5 δολάρια.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού του Πακιστάν με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Οι πρωθυπουργοί της Ιαπωνίας και του Πακιστάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν, που φιλοξενήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη διαμεσολάβηση και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ΣαναέΤακαΐτσι, εξέφρασε τον «σεβασμό» της προς τη μεσολαβητική προσπάθεια του Πακιστάν, υπογράμμισε τη στήριξη της Ιαπωνίας στην αποκλιμάκωση και στην ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ τόνισε την ανάγκη για έγκαιρη επίτευξη τελικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει την εκεχειρία και την προστασία των παγκόσμιων ενεργειακών οδών.

Παράλληλα, το γραφείο του πρωθυπουργού του Πακιστάν έκανε γνωστή την πρόθεση της χώρας να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, επισημαίνοντας ότι η Τακαΐτσι, «εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ιαπωνίας στη διαδικασία ειρήνευσης και τη ημασία της για τη σταθερότητα της περιοχής».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του την Κυριακή, αμέσως μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αμερικανός αξιωματούχος τον ενημέρωσε για τις επαφές που είχε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν οδήγησαν σε συμφωνία.

