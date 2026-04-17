Το Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν στον νότιο Λίβανο – Σε ισχύ 10ημερη εκεχειρία

Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση πυρός στον Λίβανο: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά και με ευγένεια»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τη Χεζμπολάχ να τηρήσει την εκεχειρία με το Ισραήλ που έχει τεθεί σε ισχύ.

«Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά και με ευγένεια κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου», γράφει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη» που χρειαζόταν να κάνουν οι ΗΠΑ, κατά δημοσκοπήσεις ο πόλεμος είναι αντιδημοφιλής.

Δημοσκόπηση Ipsos έδειξε ότι το 51% των Αμερικανών θεωρεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν άξιζε τον κόπο, ενώ το 36% εγκρίνει τον χειρισμό του Τραμπ.

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ για επιθέσεις κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι το στενό του Χορμούζ πρέπει να ανοίξει αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Λίβανος: Το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία αμέσως μόλις ξεκίνησε η εφαρμογή της

Άρχισε δεκαήμερη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τα μεσάνυχτα, μετά από ανακοίνωση Τραμπ. Ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε ισραηλινές παραβιάσεις, ενώ σημειώθηκαν πυροβολισμοί πανηγυρισμού στη Βηρυτό.

Ο τελικός στόχος του Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παραμένει άπιαστος

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera από τη Γιάφα του Ισραήλ, ο πολιτικός αναλυτής Abed Abou Shhadeh σχολίασε τις εξελίξεις στον Λίβανο και τη στάση του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Ο Shhadeh υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να ισχυριστεί πως έχει επιτύχει πραγματική νίκη στον Λίβανο, καθώς δεν έχει καταφέρει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

«Αναφέρονται στις τακτικές και επιχειρησιακές πτυχές του πολέμου και στο τι έκανε ο στρατός. Όμως, στο τέλος της ημέρας, υπάρχει και το ζήτημα του τελικού στόχου – τι θέλει το Ισραήλ; Η ιδέα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ… έχει αποδειχθεί τα τελευταία 40 χρόνια ότι δεν είναι κάτι που το Ισραήλ μπορεί να επιτύχει», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πρόσφατα ο στρατός ανέφερε ότι για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ μόνος του θα έπρεπε να καταλάβει ολόκληρο τον Λίβανο, κάτι που δεν μπορεί να αντέξει, καθώς δεν διαθέτει αρκετούς στρατιώτες».

Αν και οι ισραηλινές δυνάμεις μπορούν να επικαλεστούν ορισμένες τακτικές επιτυχίες, ο Shhadeh τόνισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να στερείται πολιτικού οράματος για μια βιώσιμη ειρήνη με τον Λίβανο.

«Τώρα στρέφονται σε μια διαφορετική στρατηγική, παρόμοια με αυτή που έχουν εφαρμόσει στη Δυτική Όχθη – τη δημιουργία μιας τοπικής συμμαχίας, μιας κυβέρνησης στον Λίβανο, με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ακόμη και οι ίδιοι παραδέχονται ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε θρησκευτική βία ή ακόμη και σε εμφύλιο πόλεμο», είπε.

Καταλήγοντας, ο Shhadeh ανέφερε: «Τώρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η λιβανική κυβέρνηση. Ο τελικός στόχος τους, όπως και αυτός της ισραηλινής κοινής γνώμης, είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ. Δεν βλέπουμε όμως τίποτα που να δείχνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί».

Το Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους του Λιβάνου να μην μετακινηθούν νότια του ποταμού Λιτάνι, καθώς τα στρατεύματά του παραμένουν αναπτυγμένα στην περιοχή.

Την Πέμπτη, ο λιβανικός στρατός ανέφερε ότι η περιοχή νότια του ποταμού, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων του με το Ισραήλ, έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο της χώρας λόγω των ισραηλινών επιθέσεων.

Πηγή: BBC

Τραμπ: Ιστορική ημέρα για τον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις χαρακτήρισε την ημέρα αυτή ως «ιστορική» για τον Λίβανο. «Συμβαίνουν καλά πράγματα!!!» γράφει σε μια ανάρτηση στο Truth Social πριν από λίγα λεπτά.

Ο Τραμπ καταγγέλλει τη Χεζμπολάχ και καλεί για ειρήνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τη Χεζμπολάχ να τηρήσει την εκεχειρία με το Ισραήλ που έχει τεθεί σε ισχύ.

«Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά και με ευγένεια κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου», γράφει ο Πρόεδρος στο Truth Social.

«Θα είναι μια ΥΠΕΡΟΧΗ στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ΕΙΡΗΝΗ!»

Η εκεχειρία ισχύει τεχνικά μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, όπου εδρεύει η Χεζμπολάχ.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, ότι το Ισραήλ θα ανταποκριθεί στρατιωτικά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μόνο σε «άμεσες απειλές από τη Χεζμπολάχ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι μια πιο διαρκής ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτήσει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ χαρακτηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Πέμπτη την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν «μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν» να κάνουν οι ΗΠΑ, αποπειρώμενος να αντιπαρέλθει το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, κατά δημοσκοπήσεις.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας, όπου πήγε να διαλαλήσει το μέτρο που προώθησε για την κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα, ο αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του για την οικονομία από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Διαβεβαίωσε πως η οικονομία τα πάει περίφημα, «παρά τη μικρή παράκαμψη σε αυτή την αξιαγάπητη χώρα που τη λένε Ιράν, που όμως έπρεπε να κάνουμε, επειδή αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα, αληθινό κακό», είπε ο ρεπουμπλικάνος, υπονοώντας προφανώς την απόκτηση πυρηνικών όπλων που κατ’ αυτόν επιδίωκε η Ισλαμική Δημοκρατία — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες.

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos που διενεργήθηκε από τη 10η ως τη 12η Απριλίου με δείγμα πάνω από 1.000 Αμερικανούς έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν «άξιζε τον κόπο», με δεδομένα τα κόστη. Μόλις το 24% εξέφρασε την αντίθετη άποψη.

Ενώ δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Quinnipiac η οποία είδε το φως της δημοσιότητας προχθές Τετάρτη έδειξε ότι το 65% του δείγματος θεωρεί υπεύθυνο τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη άνοδο των τιμών των καυσίμων στη χώρα.

Κατά την ίδια έρευνα, μόλις το 36% του δείγματος εγκρίνει τον τρόπο που χειρίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ την «κατάσταση» με το Ιράν, ενώ το 58% τον αποδοκιμάζει.

Λίβανος: Ο στρατός κατηγορεί το Ισραήλ για «επιθέσεις» κατά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα.

Ο στρατός αναφέρθηκε μέσω X σε «παραβιάσεις της συμφωνίας», κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών».

Από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως σε αντίποινα «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

ΥΠΟΙΚ Γαλλίας: Το στενό του Χορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά, αλλά όχι «με οποιοδήποτε τίμημα»

Ο γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ έκρινε χθες Πέμπτη ότι το στενό του Χορμούζ πρέπει να ανοίξει ξανά πλήρως, «αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα», απορρίπτοντας την ιδέα καταβολής διοδίων, καθώς οι χώρες μέλη της G7 επιδιώκουν να περιοριστεί ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία.

Το κομβικό σημείο αυτού του πολέμου «βρίσκεται στο στενό του Χορμούζ», τόνισε ο κ. Λεσκίρ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον.

«Έχουμε ανάγκη να ανοίξει, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα (…) δεν θέλω να πληρώνω ότι ένα δολάριο για να περνάω από το στενό», είπε ο υπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν.

Το στενό, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, έχει ουσιαστικά κλείσει με απόφαση του Ιράν αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου· η Τεχεράνη επιβάλλει πλέον de facto διόδια.

Ο κ. Λεσκίρ βρισκόταν χθες στην Ουάσιγκτον για την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ), στην οποία συμμετέχουν πολλοί υπουργοί, κεντρικοί τραπεζίτες και αξιωματούχοι.

Πήρε μέρος σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της G7 προχθές Τετάρτη. Την προεδρία της G7 ασκεί φέτος η Γαλλία.

Η ομάδα των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου κάλεσε χθες Πέμπτη με ανακοίνωσή της να «περιοριστεί το κόστος για την παγκόσμια οικονομία» που θα είχε «η παράταση της σύγκρουσης» στη Μέση Ανατολή και να επιδιωχθεί «διαρκής ειρήνη» στην περιοχή.

Θα πρέπει να παρακολουθείται στενά «η εξέλιξη των (σ.σ. οικονομικών) κινδύνων κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων», τόνισε ο κ. Λεσκίρ.

Η απογείωση των τιμών της ενέργειας στις αγορές εγείρει φόβους για επιτάχυνση του πληθωρισμού κι ενδέχεται να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη πολλών χωρών, αν όχι να προκαλέσει ύφεση.

«Αν πρέπει να δράσουμε, όπως κάναμε πριν από μερικές εβδομάδες αποδεσμεύοντας (στρατηγικά) αποθέματα» πετρελαίου, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των κρατών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), «θα το κάνουμε», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμπροεδρεύουν σήμερα σε σύνοδο –θα γίνει ψηφιακά– αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να συζητηθεί «πολυμερής και εντελώς αμυντικού χαρακτήρα αποστολή» στο στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Λίβανος: Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες καλεί «όλα τα μέρη» να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός «μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.

«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».

«Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, που χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ως προς αυτό, το κείμενο σημειώνει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «ελπίζει» πως θα εφαρμοστεί «πλήρως» η «απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Reuters: Οι ΗΠΑ καθυστερούν παραδόσεις όπλων στους Ευρωπαίους συμμάχους λόγω του πολέμου

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει σιωπηλά ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους να αναμένουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων, επειδή ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο δίνει προτεραιότητα στις δικές του ανάγκες και στις τρέχουσες επιχειρήσεις, αναφέρει.

Ιράν: Η Τεχεράνη χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Λίβανος: Η δύσκολη πραγματικότητα επί του πεδίου, κίνδυνος για την εκεχειρία

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρώην διπλωμάτη, Άλον Πίνκας, που μίλησε στο Al Jazeera, η ανακοίνωση της εκεχειρίας είναι ένα βήμα, αλλά όχι αρκετό.

Αναφερόμενος στις εκατέρωθεν επιθέσεις πριν από τα μεσάνυχτα, ο Πίνκας είπε ότι ήταν σύνηθες οι αντιμαχόμενες πλευρές να προσπαθούν να «σκοτώσουν η μία την άλλη» τις ώρες που προηγούνται της προθεσμίας.

Εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα ο Ντόναλντ Τραμπ να εξαναγκάσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τηρήσει την εκεχειρία, αλλά ότι «η πραγματικότητα επί του εδάφους θα μπορούσε να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση».

«Μένει να δούμε τι καλύπτει αυτή η εκεχειρία, τόσο γεωγραφικά όσο και ουσιαστικά», είπε ο Άλον Πίνκας. «Εάν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας το Ισραήλ αισθάνεται ότι έχει άδεια να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ, και η Χεζμπολάχ αισθάνεται ότι μπορεί να εκτοξεύσει όσες ρουκέτες έχει αφήσει, τότε ολόκληρη η εκεχειρία θα καταρρεύσει πολύ σύντομα».

«Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ φαίνεται να έχει επενδύσει σε αυτό επειδή συνειδητοποιεί ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι προϋπόθεση για μια συμφωνία με το Ιράν, την οποία επιθυμεί πολύ», πρόσθεσε.

Η Γερμανία χαιρετίζει την εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, ελπίζει σε ένα μέλλον «καλής γειτονίας»

Η Γερμανία χαιρετίζει την ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι ελπίζει ότι η εκεχειρία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα «μέλλον καλής γειτονίας» για το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Η 10ήμερη εκεχειρία «μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους και στις δύο πλευρές των συνόρων μια σημαντική ανάπαυλα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Λέει ότι οι άμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ανοίγουν την πόρτα σε «ένα μέλλον καλής γειτονίας», υπό την προϋπόθεση ότι «τα νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και το δικαίωμα του Λιβάνου στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία» γίνονται σεβαστά.

Προσθέτει ότι οι δύο πλευρές πρέπει τώρα να εργαστούν για την ασφάλεια των συνόρων, την προστασία των πολιτών κατά μήκος της Γαλάζιας Γραμμής και την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ που έχουν αναπτυχθεί με την UNIFIL.

«Η διαρκής ασφάλεια στην περιοχή θα είναι δυνατή μόνο με τον αποτελεσματικό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ», λέει, προσθέτοντας ότι τώρα εξαρτάται από την κυβέρνηση του Λιβάνου να «το εφαρμόσει αποτελεσματικά».

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ουάσιγκτον «για τις προσπάθειές της ως μεσολαβητή, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες».

IDF: Παραμένουμε σε επιφυλακή

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η εκεχειρία στον Λίβανο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι παραμένουν «σε υψηλή επιφυλακή και θα ενεργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου».

Ιράν: Πρέπει το Ισραήλ να αποχωρήσει πλήρως από τον νότιο Λίβανο

Το Ιράν χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, λέγοντας ότι ήταν μέρος μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ και με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δήλωση εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγκαΐ ζήτησε πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο και την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων.

Επίσης, επαίνεσε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν, ιδιαίτερα τις τελευταίες 24 ώρες, οι οποίες, όπως είπε, οδήγησαν στην ανακοίνωση 10ήμερης κατάπαυσης του πυρός, ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.