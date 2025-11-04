ΚΡΗΤΗ

Αποκλειστικό in: Παραδίδονται στις 18:00 τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια στο FBI τμήματος Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 18:00 παραδίδονται τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Παραδίδονται αυτοβούλως, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, για τα οποία το πρωί της Πέμπτης εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για την εμπλοκή τους στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη...

0
Στις 18:00 παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη...

Παραδίδονται οι δράστες του μακελειού στα Βορίζια...

0
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη. Σύμφωνα...

Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη...

0
Στις 18:00 παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη...

Παραδίδονται οι δράστες του μακελειού στα Βορίζια...

0
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη. Σύμφωνα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παραδίδονται οι δράστες του μακελειού στα Βορίζια – Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια στο τμήμα Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Κλείδωσε» για τις 11 Νοεμβρίου το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την...

Ξενάγηση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο...

Αλλαγές στον ΑΜΚΑ: Τι ισχύει με τη νέα εγκύκλιο, για τη δωρεάν περίθαλψη στους ανασφάλιστους

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποιο είναι το νέο πλαίσιο για τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική...

Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια στο τμήμα Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 18:00 παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST