Αποκλειστικό in: Παραδίδονται στις 18:00 τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια στο FBI τμήματος Ηρακλείου

Στις 18:00 παραδίδονται τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Παραδίδονται αυτοβούλως, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, για τα οποία το πρωί της Πέμπτης εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για την εμπλοκή τους στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό.