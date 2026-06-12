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«Απουσία του Δημάρχου Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 12 έως και τη Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, θα βρίσκεται εκτός Δήμου, συμμετέχοντας σε προγραμματισμένες υπηρεσιακές δράσεις.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00, θα συμμετέχει στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝ, ο κ. Μαλανδράκης συμμετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΕΠΑΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της στην Αθήνα.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και κατά τις ώρες 09:30 έως 14:00, έχει προσκληθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να συμμετάσχει στην ημερίδα με τίτλο «Λογιστική Μεταρρύθμιση: Λογοδοσία και Διαφάνεια στα Δημόσια Οικονομικά», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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