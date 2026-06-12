Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Η εκλογή του Νεκτάριου Παπαδογιάννη στην Πρυτανεία του ΕΛΜΕΠΑ μπορεί να δώσει νέα ώθηση σε μια πορεία με σημαντικές δυνατότητες»

Με αφορμή την εκλογή του Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη για την εκλογή του στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και να του ευχηθώ καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα πρυτανική περίοδο.

Το ΕΛΜΕΠΑ έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια έναν διακριτό και σημαντικό ρόλο στον ακαδημαϊκό χάρτη της Κρήτης και της χώρας. Με τις Σχολές, τα Τμήματα και τους ανθρώπους του, αποτελεί ένα Ίδρυμα που συνδέει την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα με τις ανάγκες και τις προοπτικές του νησιού μας, διατηρώντας παράλληλα εξωστρέφεια και ευρύτερη ακαδημαϊκή παρουσία.

Ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης γνωρίζει καλά το Ίδρυμα, έχει υπηρετήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα από θέσεις ευθύνης και διαθέτει την εμπειρία που απαιτείται για μια δημιουργική και παραγωγική θητεία. Είμαι βέβαιος ότι η εκλογή του μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Για το Ρέθυμνο, η λειτουργία και η ανάπτυξη του Ιδρύματος έχουν ξεχωριστή σημασία. Η Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, οι προοπτικές ανάπτυξης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και η σύνδεση του ΕΛΜΕΠΑ με την εκπαιδευτική, πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα του τόπου μας είναι πεδία που αξίζουν συνέχεια, σοβαρότητα και ουσιαστική συνεργασία.

Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να στηρίζω κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, αναβαθμίζει τον ρόλο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Κρήτη και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και αναπτυξιακή προοπτική του Ρεθύμνου.

Εύχομαι στον νέο Πρύτανη και στα μέλη του νέου πρυτανικού σχήματος καλή και δημιουργική θητεία, προς όφελος του Ιδρύματος, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Κρήτης συνολικά».